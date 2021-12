Maria ci dice chi è Gesù | Il Vangelo di oggi Mercoledì 22 Dicembre 2021

Ecco come Maria sapientemente delinea già cosa avrebbe fatto Gesù, ci dice chi è Gesù, attraverso l’operato di Dio.

Liturgia di oggi Mercoledì 22 Dicembre 2021

FERIA PROPRIA DEL 22 DICEMBRE

Sollevate, o porte, i vostri frontali, alzatevi, soglie antiche,

ed entri il re della gloria. (Cf. Sal 23,7)

Prima Lettura

Anna ringrazia per la nascita di Samuèle.

Dal primo libro di Samuèle

1Sam 1,24-28

In quei giorni, Anna portò con sé Samuèle, con un giovenco di tre anni, un’efa di farina e un otre di vino, e lo introdusse nel tempio del Signore a Silo: era ancora un fanciullo.

Immolato il giovenco, presentarono il fanciullo a Eli e lei disse: «Perdona, mio signore. Per la tua vita, mio signore, io sono quella donna che era stata qui presso di te a pregare il Signore.

Per questo fanciullo ho pregato e il Signore mi ha concesso la grazia che gli ho richiesto. Anch’io lascio che il Signore lo richieda: per tutti i giorni della sua vita egli è richiesto per il Signore».

E si prostrarono là davanti al Signore.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – 1Sam 2,1.4-8

R. Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore.

Il mio cuore esulta nel Signore,

la mia forza s’innalza grazie al mio Dio.

Si apre la mia bocca contro i miei nemici,

perché io gioisco per la tua salvezza. R.

L’arco dei forti s’è spezzato,

ma i deboli si sono rivestiti di vigore.

I sazi si sono venduti per un pane,

hanno smesso di farlo gli affamati.

La sterile ha partorito sette volte

e la ricca di figli è sfiorita. R.

Il Signore fa morire e fa vivere,

scendere agli inferi e risalire.

Il Signore rende povero e arricchisce,

abbassa ed esalta. R.

Solleva dalla polvere il debole,

dall’immondizia rialza il povero,

per farli sedere con i nobili

e assegnare loro un trono di gloria. R.

Il Vangelo di oggi Mercoledì 22 Dicembre 2021

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 1,46-55

In quel tempo, Maria disse:

«L’anima mia magnifica il Signore

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.

Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente

e Santo è il suo nome;

di generazione in generazione la sua misericordia

per quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;

ha rovesciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;

ha ricolmato di beni gli affamati,

ha rimandato i ricchi a mani vuote.

Ha soccorso Israele, suo servo,

ricordandosi della sua misericordia,

come aveva detto ai nostri padri,

per Abramo e la sua discendenza, per sempre».

Parola del Signore.

Maria ci dice chi è Gesù | Il commento al Vangelo di oggi Mercoledì 22 Dicembre 2021

L’anima di Maria glorifica Dio, suo salvatore, perché ha guardato alla sua umiltà, una virtù scomoda e piccola agli occhi del mondo, a cui solo Dio invece può dare il valore opportuno.

Maria non teme di dire che Dio per lei ha fatto grandi cose: è la verità. Lei, l’umile, non può che essere al contempo veritiera. Con l’incarnazione di Gesù la misericordia di Dio sarà di generazione in generazione.

Dio, incarnandosi in Gesù nel seno della Vergine Maria, ha spiegato la potenza del suo braccio, cioè ha mostrato tutta la sua potenza di salvezza, che è Gesù stesso.

È Gesù che disperderà i superbi nei pensieri del loro cuore, svelando i “pensieri di molti”, lui è il re della storia che rovescia i potenti dai troni e dice che gli ultimi saranno i primi e i primi gli ultimi. Ha soccorso tutta l’umanità, il suo popolo, ricordandosi dell’alleanza fatta ad Abramo, ora tra i Padri della nostra fede. Ecco come Maria, da Madre della Sapienza incarnata, sapientemente delinea già cosa avrebbe fatto Gesù, chi è Gesù, attraverso l’operato di Dio.