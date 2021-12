Cura dei capelli lunghi: tutti i suggerimenti per averli folti e resistenti

Avere i capelli lunghi è bellissimo, ma naturalmente vanno curati con particolare attenzione perché siano sempre splendenti, sani e forti. Ecco alcuni consigli.

Una chioma di bei capelli lunghi e setosi è il sogno di tante donne che s’impegnano a farli crescere, magari persino fino a farli arrivare a metà schiena. Ci vuole certamente tempo e pazienza e non è detto che non si debba affrontare qualche difficoltà. Esistono però alcune accortezze da utilizzare per avere un bel risultato.

I problemi delle chiome lunghe

Tra i problemi che riscontrano le donne che desiderano chiome di una certa lunghezza ci sono mancanza di volume sulle radici, doppie punte e il rischio che si arruffino al primo colpo di vento.

Capelli lunghi e favolosi: 11 consigli

Ecco alcuni validi consigli per trattare i capelli lunghi:

fai degli impacchi con un olio vegetale come: cocco, jojoba, argan, sesamo o lino. Vanno applicati rigorosamente su capelli umidi

come: cocco, jojoba, argan, sesamo o lino. Vanno applicati rigorosamente su capelli umidi spuntatina : tagliateli regolarmente, ciò vuole dire 1 cm ogni mese, perché altrimenti si formano le doppie punte che indeboliscono il capello.

: tagliateli regolarmente, ciò vuole dire 1 cm ogni mese, perché altrimenti si formano le doppie punte che indeboliscono il capello. come pettinarli e lavarli: sicuramente non da umidi e non a testa in giù, perché in quel modo si formeranno dei nodi, quando li lavate sotto la doccia approfittatene per fare un messaggio con i polpastrelli.

sicuramente non da umidi e non a testa in giù, perché in quel modo si formeranno dei nodi, quando li lavate sotto la doccia approfittatene per fare un messaggio con i polpastrelli. per dare volume : usa gli estratti di nocciola e melograno

: usa gli estratti di nocciola e melograno maschera : un must per avere capelli lunghi e morbidi, applicatela sulle punte e sulle lunghezze. Se i capelli sono fragili potete anche usarla dopo ogni shampo.

: un must per avere capelli lunghi e morbidi, applicatela sulle punte e sulle lunghezze. Se i capelli sono fragili potete anche usarla dopo ogni shampo. alimentazione: se i tuoi capelli non crescono potresti avere una carenza di amminoacidi, proteine o vitamina D. Mangiate più uova e anche aringhe, salmone e tonno in scatola.

se i tuoi capelli non crescono potresti avere una carenza di amminoacidi, proteine o vitamina D. Mangiate più uova e anche aringhe, salmone e tonno in scatola. acconciatura: non legate i capelli con una coda o uno chignon quando sono sporchi, perché così i capelli non respirano e la loro crescita viene interrotta

non legate i capelli con una coda o uno chignon quando sono sporchi, perché così i capelli non respirano e la loro crescita viene interrotta balsamo: usatene uno senza risciacquo che vi aiuterà ad eliminare tutti i nodi

usatene uno senza risciacquo che vi aiuterà ad eliminare tutti i nodi phon : tienilo a distanza di almeno 6 cm.

: tienilo a distanza di almeno 6 cm. piastra: se è tua abitudine usarla assicurati che i capelli siano ben asciutti e cerca di minimizzare il contatto con il calore

