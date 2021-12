Occhiaie e borse sotto gli occhi addio: tutti i trucchi per eliminarle

Dopo una nottata di bagordi al mattino capita di ritrovarsi con profonde occhiaie e borse sotto gli occhi che non vanno via. Non è il momento di disperare perché esistono diverse soluzioni.

Le occhiaie sono inestetismi della pelle che danno al nostro volto un aspetto stanco e spento. Guardandoci al mattino allo specchio non possiamo non notare gli occhi gonfi o un colorito scuro sotto gli occhi, in alcune occasioni questi sono perfino difficili da combattere, ma ecco alcune preziose strategie.

Le cause delle occhiaie e borse sotto gli occhi

Le cause di questo problema sono molteplici, può trattarsi di mancanza di sonno che porta a un’inadeguata circolazione sanguigna nel volto, un cuscino molto basso o dormire senza cuscino, cose che provocano un ristagno di liquidi. E ancora la disidratazione, inoltre fumo e alcol favoriscono l’invecchiamento cutaneo.

Come agire per eliminarle

Ecco alcuni suggerimenti per combattere le occhiaie:

cetriolo: tagliate alcune fette di cetriolo e riponetele in frigo per 10 minuti. In seguito posizionatele sulle palpebre chiuse per circa 10-15 minuti.

tagliate alcune fette di cetriolo e riponetele in frigo per 10 minuti. In seguito posizionatele sulle palpebre chiuse per circa 10-15 minuti. bustine di thè: fredde e ben strizzate vanno applicate sotto gli occhi per ridurre il gonfiore. La durata del trattamento è di 15 minuti.

fredde e ben strizzate vanno applicate sotto gli occhi per ridurre il gonfiore. La durata del trattamento è di 15 minuti. massaggio con l’olio di cocco : il cocco può idratare la pelle in profondità. Dovete mescolare un cucchiaio con l’olio di cocco con un cucchiaio di olio di mandorle e poi massaggiate la zona interessata. Lasciate agire per 20 minuti e poi risciacquate.

: il cocco può idratare la pelle in profondità. Dovete mescolare un cucchiaio con l’olio di cocco con un cucchiaio di olio di mandorle e poi massaggiate la zona interessata. Lasciate agire per 20 minuti e poi risciacquate. succo di pomodoro : va messo sotto agli occhi con una garzina di cotone o un fazzoletto, aiuta ad attenuare i gonfiori e a migliorare la tonalità della pelle

: va messo sotto agli occhi con una garzina di cotone o un fazzoletto, aiuta ad attenuare i gonfiori e a migliorare la tonalità della pelle occhialini da nuoto : riempite degli occhialini da nuoto di acqua e poneteli nel congelatore lasciandoli lì per tutta la notte, indossateli al mattino finché non cessano di essere freddi, ripetete il trattamento per due settimane

: riempite degli occhialini da nuoto di acqua e poneteli nel congelatore lasciandoli lì per tutta la notte, indossateli al mattino finché non cessano di essere freddi, ripetete il trattamento per due settimane patate: grattuggiate una patata e spalmatela sulle palpebre chiuse, tenetela per 15 minuti e poi risciacquate con acqua fredda

grattuggiate una patata e spalmatela sulle palpebre chiuse, tenetela per 15 minuti e poi risciacquate con acqua fredda latte scremato: intingete dei batuffoli di cotone nel latte scremato e poi applicateli sugli occhi, in seguito risciacquate il visto con acqua calda e fredda

