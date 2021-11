Skincare veloce ed efficace in soli 10 minuti: i 5 passaggi fondamentali

Al mattino, prima di partire per il lavoro noi donne siamo sempre di fretta, consapevoli che, quasi inevitabilmente, sulla strada troveremo qualche intoppo e così a volte ci tocca saltare un passaggio molto salutare della nostra beauty routine: la skincare. Questo però sarebbe un errore, ecco come evitarlo, dedicandole solo 10 minuti del nostro tempo.

Può non essere solo il tempo a stringere, ma anche la scarsa voglia che si chiama pigrizia. Tutto questo complotta contro la cura della nostra pelle, che invece è essenziale per affrontare una giornata presentandosi fresche e luminose. Inoltre questo è un passaggio importante e fondamentale per applicare poi il giusto make up.

Cura del viso: come ottimizzare tutto

A mandare in confusione su come procedere per avere un risultato efficace in poco tempo è anche la selva di opinioni contrastanti in rete che di certo non aiutano. Ecco dunque una serie di suggerimenti precisi e puntuali su come ottimizzare le operazioni e avere una pelle del viso perfetta tutti i giorni senza doversi alzare necessariamente all’alba. Ricordatevi però che bisogna farlo con grande costanza.

Viso perfetto in pochi minuti: ecco come fare

cucchiaini nel freezer : questo da fare rigorosamente la sera prima così al mattino li potrete applicare subito sugli occhi per diminuire i segni di stanchezza, puntate dritte alle occhiaie e vedrete che le borse sotto agli occhi si sgonfieranno

: questo da fare rigorosamente la sera prima così al mattino li potrete applicare subito sugli occhi per diminuire i segni di stanchezza, puntate dritte alle occhiaie e vedrete che le borse sotto agli occhi si sgonfieranno detergente : passate velocemente del detergente sul viso tramite i dischetti in cotone, non esagerate con la quantità

: passate velocemente del detergente sul viso tramite i dischetti in cotone, non esagerate con la quantità tonico : assolutamente da non saltare perché è il gesto che dona un tocco diverso alla vostra pelle, in modo particolare sono consigliati quelli che contengono acido, glicolico o salicidico.

: assolutamente da non saltare perché è il gesto che dona un tocco diverso alla vostra pelle, in modo particolare sono consigliati quelli che contengono acido, glicolico o salicidico. crema idratante: anche questo gesto non può mancare, vi aiuta a mantenere la pelle liscia e morbida e, naturalmente, svolge il compito di farvi da barriera protettiva, per aiutarvi dovete trovare quella più adatta alla vostra pelle

