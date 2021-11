Ci crediamo? | Il Vangelo di oggi Lunedì 29 Novembre 2021

Portiamo le nostre intenzioni ai piedi della mangiatoia di Gesù che sta per nascere: le farà diventare qualcosa di nuovo. Ci crediamo?

Liturgia di oggi Lunedì della I settimana di Avvento – 29 Novembre 2021

Ascoltate, genti, la parola del Signore,

annunciatela alle isole più lontane:

Coraggio, non temete!

Ecco, giunge il vostro Dio. (Cf. Ger 31,10; Is 35,4)

Prima Lettura

Ci sarà gioia per gli scampati d’Israele.

Dal libro del profeta Isaìa

Is 4,2-6

In quel giorno, il germoglio del Signore crescerà in onore e gloria e il frutto della terra sarà a magnificenza e ornamento per i superstiti d’Israele. Chi sarà rimasto in Sion e chi sarà superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo: quanti saranno iscritti per restare in vita in Gerusalemme.

Quando il Signore avrà lavato le brutture delle figlie di Sion e avrà pulito Gerusalemme dal sangue che vi è stato versato, con il soffio del giudizio e con il soffio dello sterminio, allora creerà il Signore su ogni punto del monte Sion e su tutti i luoghi delle sue assemblee una nube di fumo durante il giorno e un bagliore di fuoco fiammeggiante durante la notte, perché la gloria del Signore sarà sopra ogni cosa come protezione, come una tenda sarà ombra contro il caldo di giorno e rifugio e riparo contro la bufera e contro la pioggia.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 121 (122)

R. Andiamo con gioia incontro al Signore.

Quale gioia, quando mi dissero:

«Andremo alla casa del Signore!».

Già sono fermi i nostri piedi

alle tue porte, Gerusalemme! R.

Gerusalemme è costruita

come città unita e compatta.

È là che salgono le tribù,

le tribù del Signore. R.

Chiedete pace per Gerusalemme:

vivano sicuri quelli che ti amano;

sia pace nelle tue mura,

sicurezza nei tuoi palazzi. R.

Per i miei fratelli e i miei amici

io dirò: «Su te sia pace!».

Per la casa del Signore nostro Dio,

chiederò per te il bene. R.

Il Vangelo di oggi Lunedì 29 Novembre 2021

Dall’oriente e dall’occidente verranno nel regno dei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 8,5-11

In quel tempo, entrato Gesù in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo scongiurava e diceva: «Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente». Gli disse: «Verrò e lo guarirò».

Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Pur essendo anch’io un subalterno, ho dei soldati sotto di me e dico a uno: “Va’!”, ed egli va; e a un altro: “Vieni!”, ed egli viene; e al mio servo: “Fa’ questo!”, ed egli lo fa».

Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano: «In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande! Ora io vi dico che molti verranno dall’oriente e dall’occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli».

Ci crediamo? | Il commento al Vangelo di oggi Lunedì 29 Novembre 2021

Se noi avessimo la fede del Centurione, potremmo dire a Gesù: “Se tu vuoi, dì soltanto una parola e io sarò guarito, risanato da quel male, da quella situazione o dal quel peccato!” Ovviamente Gesù non è il genio della lampada e a volte le sofferenze sono utili per la nostra salvezza eterna, cha ha un valore incomparabile, al netto della nostra stessa esistenza.

Il commento al Vangelo di ieri:

Pensiamo però a quanto quel soldato romano ebbe fede e quanto il suo cuore fosse disposto verso il suo prossimo. Incontrando Gesù, credendo in lui, l’unica cosa che gli chiese fu di salvare un suo amico, perché soffriva terribilmente. E noi, cosa chiederemmo a Gesù se lo incontrassimo?

Se dovessimo chiedergli una sola cosa, quale sarebbe oggi? Mettiamoci un attimo in preghiera e portiamo le nostre intenzioni ai piedi della mangiatoia dove Gesù Bambino sta per nascere: le farà diventare qualcosa che non possiamo ancora immaginare. Ci crediamo?