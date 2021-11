Oltre gli ostacoli | Il Vangelo di oggi Martedì 30 Novembre 2021

Spesso noi ci facciamo fermare dalle difficoltà e facciamo resistenza all’amore di Dio che invece vorrebbe spingerci oltre gli ostacoli.

Liturgia di oggi Martedì 30 Novembre 2021

SANT’ANDREA, APOSTOLO – FESTA7

Mentre camminava lungo il mare di Galilea,

il Signore vide due fratelli, Pietro e Andrea, e disse loro:

«Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini». (Cf. Mt 4,18-19)

Prima Lettura

La fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani

Rm 10,9-18

Fratello, se con la tua bocca proclamerai: «Gesù è il Signore!», e con il tuo cuore crederai che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Con il cuore infatti si crede per ottenere la giustizia, e con la bocca si fa la professione di fede per avere la salvezza.

Dice infatti la Scrittura: «Chiunque crede in lui non sarà deluso». Poiché non c’è distinzione fra Giudeo e Greco, dato che lui stesso è il Signore di tutti, ricco verso tutti quelli che lo invocano. Infatti: «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato».

Ora, come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: «Quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene!».

Ma non tutti hanno obbedito al Vangelo. Lo dice Isaìa: «Signore, chi ha creduto dopo averci ascoltato?». Dunque, la fede viene dall’ascolto e l’ascolto riguarda la parola di Cristo. Ora io dico: forse non hanno udito? Tutt’altro:

«Per tutta la terra è corsa la loro voce,

e fino agli estremi confini del mondo le loro parole».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 18 (19)

R. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio.

I cieli narrano la gloria di Dio,

l’opera delle sue mani annuncia il firmamento.

Il giorno al giorno ne affida il racconto

e la notte alla notte ne trasmette notizia. R.

Senza linguaggio, senza parole,

senza che si oda la loro voce,

per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

e ai confini del mondo il loro messaggio. R.

Il Vangelo di oggi Martedì 30 Novembre 2021

Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 4,18-22

In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.

Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedèo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono.

Parola del Signore.

Oltre gli ostacoli | Il Vangelo di oggi Martedì 30 Novembre 2021

Gesù prima di chiamarci ci guarda, e mentre ci guarda ci conosce e ci ama, sa già chi siamo e chi saremo dopo l’incontro con lui. Sa che alcuni di noi resteranno uguali, che altri cambieranno, che alcuni lo rifiuteranno, e che altri invece lo aiuteranno a salvare altre anime.

Questo vuol dire essere “pescatori di uomini” vuol dire saper aiutare Dio a fare del bene agli altri. Perché questo sia possibile però occorrerà che noi ci lasciamo scegliere e poi che collaboriamo alla grazia dell’amore di Dio nella nostra vita.

Il commento al Vangelo di ieri:

Ascoltare questo richiamo ci darà la pace, ma non ci “lascerà in pace”, perché è sempre in moto e non si ferma di fronte a niente. Spesso noi ci facciamo fermare dalle difficoltà e facciamo resistenza all’amore di Dio che invece vorrebbe spingerci oltre gli ostacoli. Se non crediamo in noi, crediamo almeno in lui che ha fatto bene ogni cosa e sa quel che fa, anche in noi e per mezzo nostro.