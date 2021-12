Dio farà meraviglie

A Gesù non importa quanto poco possiamo dare, ma che quel poco lo mettiamo a disposizione, e Dio ne farà meraviglie.

Liturgia di oggi Mercoledì 1 Dicembre 2021

MERCOLEDÌ DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO

Il Signore viene, non tarderà:

metterà in luce i segreti delle tenebre

e si rivelerà a tutte le genti. (Cf. Ab 2,3; 1Cor 4,5)

Prima Lettura

Il Signore invita tutti al suo banchetto e asciuga le lacrime su ogni volto.

Dal libro del profeta Isaìa

Is 25,6-10a

In quel giorno,

preparerà il Signore degli eserciti

per tutti i popoli, su questo monte,

un banchetto di grasse vivande,

un banchetto di vini eccellenti,

di cibi succulenti, di vini raffinati.

Egli strapperà su questo monte

il velo che copriva la faccia di tutti i popoli

e la coltre distesa su tutte le nazioni.

Eliminerà la morte per sempre.

Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto,

l’ignominia del suo popolo

farà scomparire da tutta la terra,

poiché il Signore ha parlato.

E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio;

in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.

Questi è il Signore in cui abbiamo sperato;

rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza,

poiché la mano del Signore si poserà su questo monte».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 22 (23)

R. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita.

Il Signore è il mio pastore:

non manco di nulla.

Su pascoli erbosi mi fa riposare,

ad acque tranquille mi conduce.

Rinfranca l’anima mia. R.

Mi guida per il giusto cammino

a motivo del suo nome.

Anche se vado per una valle oscura,

non temo alcun male, perché tu sei con me.

Il tuo bastone e il tuo vincastro

mi danno sicurezza. R.

Davanti a me tu prepari una mensa

sotto gli occhi dei miei nemici.

Ungi di olio il mio capo;

il mio calice trabocca. R.

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne

tutti i giorni della mia vita,

abiterò ancora nella casa del Signore

per lunghi giorni. R.

Il Vangelo di oggi Mercoledì 1 Dicembre 2021

Gesù guarisce molti malati e moltiplica i pani.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 15,29-37

In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio d’Israele.

Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: «Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande?».

Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla.

Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene.

Parola del Signore.

Dio farà meraviglie | Il commento al Vangelo di oggi Mercoledì 1 Dicembre 2021

Gesù può guarirci e può sfamare la nostra fame e spegnere la nostra sete. Nel deserto delle avversità della vita, è Colui che può aiutarci. Non ci toglie tutte le castagne dal fuoco, ma solo sapere che Lui c’è può davvero dissetare e guarire la nostra anima. In tutto questo, ci rende anche possibile essere “pani” e “pesci” per gli altri. A lui non importa quanto poco possiamo dare. A lui importa che quel poco accettiamo di metterlo a disposizione, e lui ne farà meraviglie.

Gesù sente compassione per la folla, che lo segue da giorni ed ha fame. Così si serve dell’aiuto dei suoi apostoli, che hanno con sé solo sette pani e pochi pesciolini.

È tutto quello che hanno: ma da quel poco, che era tutto quello che avevano per loro, Dio trae fuori il “tutto per tutti”. E così fa con noi ancora oggi.

La moltiplicazione dei pani e dei pesci avviene costantemente ogni volta che qualcuno riceve aiuto da qualcun altro, ogni volta che nella nostra vita accade qualcosa di bello. Dio veglia sempre su di noi, e non ci farà mai mancare niente, l’essenziale per questa vita e nella vita futura.