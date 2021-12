Quella bellezza per tutti | Il Vangelo di oggi Giovedì 2 Dicembre 2021

Per poter fare la volontà di Dio occorre conoscere la sua parola, cercare di capirla ma soprattutto coglierne quella bellezza che è per tutti.

Liturgia di oggi Giovedì 2 Dicembre 2021

GIOVEDÌ DELLA I SETTIMANA DI AVVENTO

Tu sei vicino, o Signore, e tutte le tue vie sono verità;

fin dal principio, dalle tue testimonianze

ho conosciuto che in eterno tu sei. (Cf. Sal 118,151-152)

Prima Lettura

Entri una nazione giusta che si mantiene fedele.

Dal libro del profeta Isaìa

Is 26,1-6

In quel giorno si canterà questo canto nella terra di Giuda:

«Abbiamo una città forte;

mura e bastioni egli ha posto a salvezza.

Aprite le porte:

entri una nazione giusta,

che si mantiene fedele.

La sua volontà è salda;

tu le assicurerai la pace,

pace perché in te confida.

Confidate nel Signore sempre,

perché il Signore è una roccia eterna,

perché egli ha abbattuto

coloro che abitavano in alto,

ha rovesciato la città eccelsa,

l’ha rovesciata fino a terra,

l’ha rasa al suolo.

I piedi la calpestano:

sono i piedi degli oppressi,

i passi dei poveri».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 117 (118)

R. Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Rendete grazie al Signore perché è buono,

perché il suo amore è per sempre.

È meglio rifugiarsi nel Signore

che confidare nell’uomo.

È meglio rifugiarsi nel Signore

che confidare nei potenti. R.

Apritemi le porte della giustizia:

vi entrerò per ringraziare il Signore.

È questa la porta del Signore:

per essa entrano i giusti.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,

perché sei stato la mia salvezza. R.

Ti preghiamo, Signore: dona la salvezza!

Ti preghiamo, Signore: dona la vittoria!

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.

Vi benediciamo dalla casa del Signore.

Il Signore è Dio, egli ci illumina. R.

Il Vangelo di oggi Giovedì 2 Dicembre 2021

Chi fa la volontà del Padre mio, entrerà nel regno dei cieli.

Dal Vangelo secondo Matteo

Mt 7,21.24-27

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:

«Non chiunque mi dice: “Signore, Signore“, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia.

Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grande».

Parola del Signore.

Quella bellezza per tutti | Il commento al Vangelo di oggi Giovedì 2 Dicembre 2021

Fare la volontà di Dio non è certo semplice, eppure è l’unico modo per poter affermare di aver vissuto una vita vera, solida e intensa. Le sofferenze e le prove fanno parte della vita, ci ha sempre fatto capire Gesù. Ma chi ha fondato la sua vita sulla roccia, cioè sulla sua Parola, sul suo amore e compiendo così la sua volontà, non potrà vacillare, anche in mezzo alle tempeste.

Come fare però, nella pratica, per vivere davvero nella sua Parola e nella sua volontà? Innanzitutto è importante frequentare i Sacramenti, che ci servono per nutrirci di Dio. E poi occorre poterla conoscere questa parola, leggerla. Perché no? Meditarla, e cercare di capirla ma soprattutto di coglierne quella bellezza che è per tutti, nessuno escluso. La Parola di Gesù è quel balsamo di vita che a volte può arrivare come uno schiaffo, ma non condanna mai, perché indica la strada della salvezza, che non è mai troppo tardi da percorrere.