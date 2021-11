Dolori mestruali: tutti i rimedi naturali per alleviarli e eliminarli

Con l’arrivo delle mestruazioni sono praticamente inevitabili i dolori come crampi o fitte che le accompagnano ogni mese. Per alleviarli esistono dei rimedi e dei suggerimenti da mettere in pratica. Ecco quali.

La percentuale delle donne che soffrono di dolori mestruali è del 60%, questi possono variare da leggeri a forti. Il termine tecnico, in realtà è dismenorrea e, purtroppo, per molte donne il mestruo non è un evento piacevole dal momento che comporta un’alterazione della quotidianità. A volte bisogna rinunciare ad alcune attività come lo sport e impegni vari. Però c’è un modo per evitare tutto questo.

Dismenorrea: ecco cos’è e perché si verifica

La dismenorrea è causata dalle molecole, le cosiddette prostaglandine che provocano contrazioni nell’utero. Quando queste contrazioni sono intense restringono i vasi sanguigni di quella zona facendo diminuire l’ossigeno. Come accennato, non tutte le donne soffrono allo stesso modo, secondo diversi studi questo dipende dalla quantità di prostaglandine presenti.

Crampi per il ciclo: ecco cosa fare

Esistono rimedi naturali e non per alleviare questa situazione:

camminare : iniziare piano e poi aumentare la velocità in maniera progressiva. Non è necessario fare chilometri, va bene anche passeggiare intorno la vostra abitazione. L’obiettivo è quello di favorire il rilascio di beta endorfine. Queste ultime influenzano positivamente l’umore e hanno un effetto analgesico

: iniziare piano e poi aumentare la velocità in maniera progressiva. Non è necessario fare chilometri, va bene anche passeggiare intorno la vostra abitazione. L’obiettivo è quello di favorire il rilascio di beta endorfine. Queste ultime influenzano positivamente l’umore e hanno un effetto analgesico calore : riscaldate il ventre con una borsa dell’acqua calda o fate un bagno caldo, meglio se un paio di giorni prima dell’arrivo del ciclo

: riscaldate il ventre con una borsa dell’acqua calda o fate un bagno caldo, meglio se un paio di giorni prima dell’arrivo del ciclo la dieta: che prevede carne magra (rossa o pollo) e fornisce ferro e proteine, ottimi per chi ha mestruazioni abbondanti, aumentare i cibi ricchi di calcio come noci, latticini a basso contenuto di grassi, pesci come salmone e sardine, tofu e broccoli. Inoltre la vitamina B6 e B1 contribuiscono a ridurre il dolore, sì agli alimenti che contengono magnesio come banane e crusca

