Cervicale: tutti i rimedi necessari per contrastarla

Soffrire di cervicale non è sicuramente simpatico. Si tratta di un disturbo fastidioso che può gravare sulle nostre giornate, impedendoci di compiere alcune azioni abituali. Esistono però dei rimedi da mettere in pratica.

Il dolore cervicale o cervicalgia è un fastidio in corrispondenza del collo, ma che può estendersi anche su spalle e arti superiori. Secondo le statistiche, solo nel nostro Paese ne soffre più del 60% delle persone. Inoltre nel periodo invernale il problema tende a diventare più acuto.

Cervicalgia: tutte le cause

Le cause della cervicale possono essere diverse, nella maggior parte dei casi, per esempio, questa è dovuta a contratture per posizioni scorrette nel corso della giornata. Poi ci sono anche le posizioni anomale mentre si dorme, stiramenti o traumi acuti, un colpo di freddo, stress.

Come rimediare al dolore

Ecco alcuni rimedi che possono tornare utili quando colpisce il dolore:

impacchi caldi o freddi: con il freddo si riduce l’infiammazione, con il caldo, invece, si rilassano i muscoli contratti.

con il freddo si riduce l’infiammazione, con il caldo, invece, si rilassano i muscoli contratti. esercizi : siediti su una sedia, mantieni la colonna vertebrale rilassata, lo sguardo deve essere fisso davanti e poi fai arretrare il capo respirando. Tieni questa posizione per 5-10 secondi e rifallo per 8 volte

: siediti su una sedia, mantieni la colonna vertebrale rilassata, lo sguardo deve essere fisso davanti e poi fai arretrare il capo respirando. Tieni questa posizione per 5-10 secondi e rifallo per 8 volte massaggio con oli essenziali : scegliete olio di arnica o quello di rosmarino, oppure potete fare un mix mescolando 5 gocce di olio di basilico, 10 di rosmarino, e mettete tutto sulla zona interessata

: scegliete olio di arnica o quello di rosmarino, oppure potete fare un mix mescolando 5 gocce di olio di basilico, 10 di rosmarino, e mettete tutto sulla zona interessata tisana antinfiammatoria : le potete trovare facilmente in erboristeria, prediligete le bacche di rosa canina e il ribes nero. Sono da assumere una o due volte al giorno

: le potete trovare facilmente in erboristeria, prediligete le bacche di rosa canina e il ribes nero. Sono da assumere una o due volte al giorno cuscino con noccioli di ciliegie : potete trovarlo nei negozi con articoli naturali, ma potete costruirne uno anche da sole, per esempio potete mettere da parte i noccioli di ciliegia, lavarli e farli asciugare, poi potrete realizzare un cuscino

: potete trovarlo nei negozi con articoli naturali, ma potete costruirne uno anche da sole, per esempio potete mettere da parte i noccioli di ciliegia, lavarli e farli asciugare, poi potrete realizzare un cuscino Sali di Epsom: si tratta di grani di solfata di magnesio che aiutano a rilassare la muscolatura e a ridurre l’infiammazione. Si usano sciogliendoli nell’acqua calda e immergendosi fino al collo, previa approvazione del medico.

