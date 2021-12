Scontro auto camion, bimbo di 6 anni gravemente ferito

Lo scontro è avvenuto stamattina, alcuni minuti dopo le 6, a Montichiari, in provincia di Brescia

Terribile schianto questa mattina a Montichiari, in provincia di Brescia, tra un’auto e un camion. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito un bambino di sei anni, che era col papà. L’incidente è occorso lungo la Spb 668.

Il piccolo, in seguito al sinistro, ha avuto un arresto cardiocircolatorio e lo hanno trasportato agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso, tentando di rianimarlo. Il padre del bambino, 50 anni, alla guida dell’auto, ha riportato un trauma a una gamba e lo hanno accompagnato in nosocomio in codice giallo.

Sul posto sono sopraggiunte ambulanze e automediche, vigili del fuoco e polizia stradale. Non si conosce ancora la dinamica dell’incidente.