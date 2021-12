Quirinale, Letizia Moratti:«Unico nome centrodestra è quello di Berlusconi»

L’attuale assessore al Welfare della Regione Lombardia si tira fuori da una possibile candidatura al Quirinale asserendo:«Mi occupo solo della Regione»

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, è intervenuta nel corso dell’inaugurazione della nuova palestra dell’istituto minorile Cesare Beccaria a Milano e ha smentito le voci di una sua eventuale candidatura alla presidenza della Repubblica, asserendo che attualmente, «l’unico nome per il Quirinale del centrodestra è quello del presidente Silvio Berlusconi. Io mi occupo di sanità in Regione Lombardia. È un impegno importante che cerco di portare avanti con tutta me stessa».

Letizia Moratti, incalzata da chi le domandava se intendesse tirarsi indietro nell’ambito di una eventuale candidatura al Quirinale, ha ribattuto:«Io mi occupo di Lombardia e la Regione in questo momento ha un buon andamento per quanto riguarda una difficile pandemia che non è ancora superata e quindi dobbiamo davvero dedicare tutte le nostre energie e risorse al nostro impegno».

Nel frattempo c’è una data per l’incontro del centrodestra, ossia giovedì 23 dicembre a Villa Grande, a Roma, nell’abitazione del leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Sul tavolo si prospetta una discussione sul Quirinale, e anche sulla manovra.

Quel che è sicuro è che è tramontata l’idea di vertici settimanali, così come non c’è ancora un’intesa sulle prossime amministrative, dato che non ci sarebbero idee convergenti su alcune città, in particolare tra i leader di Lega ed Fdi, ossia Matteo Salvini e Giorgia Meloni.

La chiamata per il vertice pre-natalizio è giunta dopo diverse telefonate. A quanto pare, questa riunione sarà un’occasione per darsi gli auguri e dibattere degli obiettivi raggiunti da Forza Italia e Lega al governo.