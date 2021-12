Buon Natale dalla Lega, il partito che difende migranti e famiglie allargate

Un post del Carroccio per Natale lancia nuove prospettive di politiche sociali per la destra: sì a adozioni e accoglienza migranti

La Lega apre alla famiglia allargata. Sì, è tutto vero, lo ha fatto con un post dal sapore natalizio in cui pubblica un’immagine del presepe con San Giuseppe, la Madonna e il Bambinello accompagnato da una didascalia: “Maria, la Madre. Giuseppe, il Padre. Buon Santo Natale“. Ora, ripescando dai lontani ricordi del catechismo domenicale di quando eravamo bambini, pare di ricordare che Gesù è figlio di Dio mentre, se vogliamo dirla così, San Giuseppe è il padre “adottivo”. Infatti il presepe è un vero e proprio esempio di stepchild adoption e la Lega ha deciso di aprirsi nel pieno rispetto della tradizione religiosa cattolica. Una vera rivoluzione.

Nessuno si offenda, è la nascita di Cristo come è stata raccontata dalla Bibbia, non ci stiamo inventando nulla. Stupisce che questa apertura arrivi dal partito che più di tutti si oppone a forme di famiglia che non siano quelle “tradizionali” così come erano ideologizzate dal Senatore Simone Pillon, Matteo Salvini and company. Ma del resto sono i tempi nuovi, signora mia, è inutile opporsi. Le famiglie allargate sono una realtà, che piaccia o no.

LEGGI ANCHE: Quirinale, Letizia Moratti: «Unico nome centrodestra è quello di Berlusconi»



A ragionarci bene, i responsabili della comunicazione della Lega volevano forse intendere qualcosa di diverso, ma il messaggio che passa è inevitabilmente questo. E a farlo notare prima di tutti ci hanno pensato gli iscritti a Facebook dove l’immagine è stata pubblicata: “Ma non era Dio il padre, Maria madre surrogata e Giuseppe il padre adottivo?!” il commento di un utente; “Bravo il vostro capitano che vi sta pian piano traghettando verso la modernità” è tra i commenti con più like sotto al post; “Bambino immigrato, figlio di un padre sconosciuto, concepito con fecondazione ‘assistita’, cresciuto da un uomo che non è il padre. Ah ricordiamo che la madre era minorenne..” scrive invece Valerio Cotogni sotto l’immagine; “Giuseppe era sì il padre, ma il padre adottivo. Leggete il Vangelo secondo Matteo e illuminatevi. Vi troverete il primo esempio di ‘adozione’ della letteratura” afferma ben più critico Alessandro Lallo Ferdico; e ancora Rocco Trombetti “mmm…se non erro, secondo le Scritture, Giuseppe non era affatto il padre, il padre era ‘il Padre’, che poi, secondo il dogma della Trinità, sarebbe anche Figlio e Spirito Santo. Ma immagino che tutto ciò non interessi“. I commenti sono moltissimi, chissà quanti di questi sono stati censurati.

LEGGI ANCHE: Tamponi obbligatori anche per i grandi eventi? Per il Pd è più sensato introdurre l’obbligo vaccinale



Dimenticavamo che in fondo all’immagine c’è anche la scritta “Sperando che in Europa nessuno si offenda“. Siamo sicuri che sarà così, del resto in diversi Paesi europei fecondazione assistita, adozione e accoglienza dei migranti che giungono da nazioni lontane per cercare un futuro migliore per i figli e fuggire alla disperazione, sono questioni considerate ben più importanti che in Italia. Grazie Salvini, grazie Pillon, grazie a tutti gli amici della Lega. E buon Natale anche a voi.