Covid, sequestri e perquisizioni dei Nas nei confronti dei medici che non rispettano obblighi vaccinali

Proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine per scovare, in ambito sanitario, tutte le figure professionali che continuano ad esercitare la loro professione nonostante il rifiuto all’obbligo vaccinale.

Non si fermano i controlli e le verifiche da parte dei carabinieri del Nas affinché il personale sanitario rispetti gli obblighi di vaccinazione appena introdotti. Un’attività di controllo iniziata nel mese di Novembre, e che fino a questo momento ha portato a certificare oltre seimila irregolarità e individuare 308 sanitari che continuavano a svolgere la loro professione nonostante non si fossero piegati ai nuovi obblighi previsti per legge. Controlli dunque che hanno portato a diverse denunce.

Sono stati ad esempio chiusi sei studi medici e dentistici e due farmacie in cui continuavano a lavorare medici e operatori sanitari sospesi dal servizio a causa del loro rifiuto a vaccinarsi.