Migranti: a centinaia al largo in attesa. Sbarcato un uomo motivi di salute

Sea Eye 4 e Ocean Viking sono al largo della Sicilia in attesa della concessione di un porto sicuro. Sulle navi ci sono donne e bambini

“La salute di un uomo è peggiorata drammaticamente“, con questa motivazione è stato fatto sbarcare un migrante a bordo della Sea Eye 4, la nave dell’ong tedesca al largo della Sicilia. Sull’imbarcazione rimangono 216 persone, tra loro molte donne e bambini, raccolti durante le operazioni di salvataggio nel Mediterraneo. “Stanno ancora aspettando di poter finalmente sbarcare mentre l’Europa è in vena di Natale e in preda alla frenesia di regali” dicono dalla Sea Eye. Molti di loro sono in navigazione da oltre 10 giorni.

In attesa della concessione allo sbarco anche 114 persone sulla nave Ocean Viking, tra loro ci sono 12 donne, 2 bambini e 2 neonati. Da Sos Mediterranee affermano: “Dopo aver affrontato terribili violenze in Libia e un pericoloso viaggio in mare, hanno bisogno di sbarcare senza ulteriori ritardi“. I migranti hanno raccontato delle terribili violenze subite in Libia nei centri di detenzione.