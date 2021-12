Incendio in una palazzina, una bimba di due anni muore tra le fiamme

Il tuo browser non supporta questo file

La causa forse un corto circuito, otto persone evacuate. La piccola dormiva in casa con i genitori, per lei non c’è stato nulla da fare

L’incendio di una palazzina avvenuto ieri a Palma di Montechiaro, in provincia di Agrigento, ha provocato la morte di una bambina di soli due anni. Ginevra, questo il nome della piccola, dormiva nell’appartamento insieme ai genitori quando sono le fiamme hanno avvolto l’edificio forse a causa di un corto circuito. Otto persone sono scampate alla morte, la bimba purtroppo è rimasta vittima.

LEGGI ANCHE: Covid, sequestri e perquisizioni dei Nas nei confronti dei medici che non rispettano obblighi vaccinali



Le fiamme sono divampate per ora prima che i Vigili del fuoco riuscissero a domarle, ora la procura di Agrigento sta indagando per fare luce sulle cause del disastro. Il sindaco Stefano Castellino ha dichiarato il lutto cittadino e il Comune si farà carico delle spese per il funerale e il rispristino dell’immobile, al momento posto sotto sequestro.