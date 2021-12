Petardo contro tribuna avversaria a torneo beneficenza liceo: 17enne rischia un dito

Alla partita di beneficenza organizzata da alcuni istituti scolastici un ragazzo rischia il dito dopo aver preso il petardo per allontanarlo

Un torneo di beneficenza organizzato dalle scuole per una raccolta fondi a favore di Telethon si è trasformato in dramma. È accaduto a Napoli, allo stadio Simpatia di Pianura, dove si stava giocando una gara tra il liceo Sannazaro e il Lucrezio Caro. Sembrava una tranquilla gara, finché dalla tribuna degli alunni del Lucrezio Caro non viene lanciato un petardo che arriva nella tribuna in cui siedono gli studenti del liceo Sannazaro. Un ragazzo di 17 anni, per evitare che il petardo potesse ferire alcune ragazze, prende il petardo e prova a lanciarlo via.

Purtroppo, però, non fa in tempo a compiere tale azione che l’ordigno esplode e il ragazzo si ferisce alla mano in modo grave, e rischia di perdere un dito. Gli studenti si spaventano dopo l’esplosione e il 17enne, soccorso, viene condotto in ospedale, al San Paolo di Fuorigrotta, e poi trasferito al Vecchio Pellegrini dove lo hanno operato urgentemente.

Intanto è partita l’inchiesta della polizia. Lo stadio ha accolto all’incirca 450 persone e la maggior parte erano studenti. I biglietti venduti sono nominativi, per cui dovrebbe essere più semplice per gli agenti, risalire alla persona che ha gettato il petardo. Gli investigatori hanno anche rinvenuto una borsa in cui c’erano petardi.

«Quasi a fine partita il Sannazaro stava vincendo, dalla tribuna del Lucrezio uno sconsiderato ha lanciato un petardo verso i sostenitori del Sannazaro. La piccola bomba è finita a mezzo metro da mia figlia e il ragazzo l’ha raccolta per lanciarla via, ma gli è esplosa tra le mani. Immediatamente si sono accorti della gravità del fatto, poiché il pollice era appeso a un lembo di carne». Per fortuna c’era un’ambulanza che sarebbe dovuta intervenire se qualcuno si fosse fatto male durante il match. «Un ragazzo che suona la chitarra, che dispiacere. A lui tutta la mia solidarietà, ed al colpevole che la giustizia faccia il suo corso fino in fondo», chiosa.