Tangente su lavori comunali, in manette un dirigente

Un dirigente del Comune di Grottole, in provincia di Matera, è finito in manette dopo che i carabinieri lo hanno colto in flagrante mentre riceveva mille euro in contanti

I carabinieri hanno arrestato un dirigente del Comune di Grottole, in provincia di Matera per concussione. L’arresto è giunto dopo un’indagine in merito a reati contro la pubblica amministrazione. I militari hanno colto il suddetto dirigente in flagranza di reato, mentre gli consegnavano una busta con all’interno circa 1000 euro in contanti. A consegnare la somma, il titolare di un’azienda della provincia di Matera, che secondo gli inquirenti era un compenso illegale per avere il pagamento, in tempi convenienti, di alcuni lavori commissionati all’azienda da parte del Comune di Grottole.

Leggi anche:—>Aifa, Giorgio Palù: «Vaccino Novavax arma in più contro il Covid, oggi via libera dell’Agenzia»

Nel corso dell’inchiesta, guidata dalla Procura, l’ipotesi è che il dirigente abbia chiesto denaro per semplificare il pagamento delle fatture periodicamente emesse per i lavori affidati alla sopraccitata impresa.

Leggi anche:—>Covid, Israele verso la quarta dose: «Primi al mondo, dobbiamo superare ondata di Omicron»

La settimana scorsa, dopo aver chiesto ancora denaro per il pagamento di una delle ultime fatture, i carabinieri si sono appostati in osservazione di quanto accadeva, pronti a intervenire e arrestare, come poi occorso, il pubblico ufficiale. I militari hanno inoltre posto sotto sequestro i soldi ricevuti in modo illecito dal dirigente.