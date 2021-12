Blitz Fiamme Gialle, sequestrate merci contraffatte e pericolose

Il tuo browser non supporta questo file

La Guardia di Finanza ha eseguito diversi sequestri di merci contraffatte a Milano nell’ambito del contrasto all’immissione sul mercato di prodotti non sicuri

La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito una serie di controlli, in prossimità del Natale, per contrastare l’immissione sul mercato di merci non sicure, che potrebbero rivelarsi dannose per la salute dei consumatori o anche contraffatte. Durante le verifiche, le Fiamme Gialle hanno posto diversi prodotti contraffatti o pericolosi sotto sequestro. I finanzieri hanno infatti ispezionato una serie di attività commerciali di Milano e provincia e hanno sequestrato, in toto, 760mila prodotti di vario genere, molti dei quali esposti e quindi già sul mercato.

Leggi anche:—>Libia, la denuncia di Amnesty: una miriade di violazioni di diritti umani

Tra i prodotti sequestrati dalle Fiamme Gialle, 492mila sono luminarie per addobbi di Natale, senza marchio CE, ossia inadeguate, non a norma come vuole la disciplina di compatibilità elettromagnetica. In altri casi, il suddetto marchio era stato inserito su prodotti non previsti dal regolamento, e questo per spingere i consumatori all’acquisto, ingannando in merito alla qualità delle merci messe in commercio.

Leggi anche:—>Dramma al ristorante: Matteo muore soffocato da un pezzo di carne, non è servita la manovra di Heimlich

In tutti ci sono state 7 denunce per «vendita di prodotti industriali con segni mendaci» e anche con l’accusa di «introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi». Oltre alla denuncia, i finanzieri hanno anche multato i sette soggetti in questione.