Dramma al ristorante: Matteo muore soffocato da un pezzo di carne, non è servita la manovra di Heimlich

Matteo Dal Molin, 49 anni, ha perso la vita soffocato da un pezzo di carne di cervo mentre era a cena con amici a Valdogno (Vicenza)

Matteo Dal Molin, 49 anni, ha perso la vita in un ristorante, soffocato da un pezzo di carne di cervo. L’uomo era con amici in un locale a Valdagno, in provincia di Vicenza. Il fatto è occorso lo scorso lunedì intorno alle 20. L’uomo stava cenando con la sua compagna e due amici, quando è impallidito e si è accasciato.

Un cliente del locale è subito intervenuto in suo soccorso, e ha tentato di eseguire la manovra di Heimlich per far sì che sputasse il pezzo di carne. È intervenuta anche un’infermiera ma non c’è stato nulla da fare.

Dopo i primi accertamenti sulla salma dell’uomo, si è scoperto che quel grosso pezzo di carne si è rivelato letale. Grande il dolore della compagna dell’uomo e della coppia di amici che era a cena con loro.

Sul posto anche i carabinieri di Valdagno.