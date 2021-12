Scontro tra bus, uno degli autisti rimane imprigionato

È accaduto a Varese. Per fortuna in nessuno dei bus c’erano passeggeri. Il conducente è rimasto incastrato a causa del blocco della porta anti Covid

Due autobus si sono scontrati stamane intorno alle ore 8 in via Aurelio Saffi, a Varese. I due bus, in quel frangente, non avevano a bordo passeggeri e sono rimasti per diverso tempo fermi in strada. La ragione è che uno dei due autisti era rimasto imprigionato e sono dovuti arrivare i vigili del fuoco per liberarlo. Nessuno fortunatamente si è fatto male, ma quando uno dei due conducenti era in procinto di scendere dal mezzo, quello che ha tamponato, non è riuscito ad aprire le porte.

I vigili del fuoco sono giunti sul luogo del sinistro con un’autopompa e un fuoristrada e hanno liberato il conducente rimasto imprigionato nella cabina guida visto che la porta anti Covid che separa la parte dei passeggeri e quella del conducente era bloccata.

I pompieri hanno usato un leverino per permettere all’uomo di uscire dal bus. Poi, hanno messo in sicurezza gli autobus. I sanitari hanno visitato il conducente che ha riportato qualche contusione.