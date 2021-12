Brian May, chitarrista dei Queen contagiato dal covid, contro i no-vax

Il tuo browser non supporta questo file

Brian May dei Queen ha trascorso gli ultimi due giorni a descrivere la sua esperienza con il Covid-19 su Instagram. Il chitarrista ha detto ai fan che i suoi sintomi sono stati abbastanza lievi grazie alle vaccinazioni e al richiamo, raccomandando saggiamente alla cautela.

La sera di domenica 19 dicembre il chitarrista ha chiesto, per il bene di tutti, di essere cauti. Ha parlato di mascherine, distanziamento sociale, buon senso.”Come diceva la mia cara mamma (per scherzo) – ‘Fai come dico io – non come faccio io!

May ha rivelato la sua diagnosi di Covid-19 sabato 18 dicembre, anche se a quel punto era stato sintomatico per diversi giorni. In un video May ha spiegato come pensava che lui e sua moglie, Anita Dobson, avessero contratto il virus. L’artista crede sia accaduto durante un pranzo di compleanno il sabato precedente (11 dicembre). I partecipanti a questo pranzo erano fiduciosi riguardo la sicurezza perché tutti i partecipanti erano vaccinati e dovevano mostrare un test negativo. Pochi giorni dopo, però, diverse persone sono risultate positive, e May e Dobson hanno iniziato a mostrare i sintomi.

Il chitarrista racconta di aver trascorso due giorni davvero orrendi. “È davvero come la peggiore influenza che ci si possa immaginare. Mi sono sentito molto avvilito. Stavo per venire qui per mostrare alla gente quanto fossi patetico, ma ho pensato: No, questo è cercare di ottenere compassione e spaventerebbe la gente… Ero patetico, non volevo parlare con nessuno, non volevo vedere nessuno, alzarmi dal letto. Ero solo pieno di confusione nella mia testa e tutti i sintomi dell’influenza, e una tosse terribile”.

L’opinione di Brian May sul vaccino e le mascherine

Mentre May ha detto che il peggio dei suoi sintomi sembrava essere passato, domenica ha mostrato che era ancora positivo al test. Inoltre l’artista ha notato come alcuni dei suoi sintomi persistono. “Quella tosse secca e sibilante è tornata oggi, e c’è una specie di irritazione su un lato del mio petto. Continuo anche ad addormentarmi – non in modo pacifico, ma in un modo del tipo ‘non posso tenere gli occhi aperti un secondo di più’. Quindi è una fortuna che questo sia successo in un momento in cui NON sono pazzamente occupato come al solito”.

Durante tutti i suoi post sul Covid, May è stato categorico sul fatto che essere vaccinato ha impedito al virus di rappresentare una seria minaccia. L’artista racconta la tragica perdita di un amico a causa del Covid, morto in soli 6 giorni. Brian May dichiara sicuro che il Covid lo avrebbe potuto uccidere se non fosse stato per i vaccini.

May ha anche deplorato coloro che continuano a protestare contro il vaccino e l’obbligo per le mascherine. “Gesù Cristo, ragazzi. I nostri genitori hanno combattuto nelle guerre e hanno avuto i loro diritti civili in un certo senso buttati via. Tutto quello che vi stanno chiedendo è di fare la vostra parte e cercare di unirvi contro questo invasore, ed è una cosa brutta e non è ancora finita”.