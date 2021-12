Silvia, ragazza italiana ritrovata morta in casa a Barcellona: è giallo

Il tuo browser non supporta questo file

A trovarla il compagno, nella loro abitazione. La polizia sta indagando per capire se si sia trattato di un malore

Silvia Floris, 32 anni, originaria di Portoscuso (Carbonia-Iglesias), in Sardegna, è stata ritrovata morta dal suo compagno nella casa in cui vivevano a Barcellona, in Spagna. Silvia sarebbe morta nel letto, e la ragione non è ancora chiara, ecco perché le autorità hanno deciso di eseguire un’autopsia per scoprire cosa sia successo.

La sua morte è un vero e proprio giallo. Dalle prime notizie, pare che i soccorritori non abbiano potuto far nulla se non constatare il decesso della ragazza. Il compagno non avrebbe raccontato molto della dinamica della morte, se non di aver trovato, per l’appunto, Silvia morta nel letto. Non si sa se l’uomo fosse in casa o meno quando la ragazza è spirata, ma gli agenti approfondiranno nei prossimi giorni.

I familiari della ragazza sono andati a Barcellona e attendono spiegazioni e l’evolversi degli accertamenti sulla salma:«Stiamo aspettando l’autopsia. Vogliamo capire cosa è successo», ha detto la sorella della ragazza a L’Unione Sarda. «Silvia stava bene, attendiamo di conoscere l’esito dell’autopsia. Siamo distrutti dal dolore e dall’incredulità».

Molti i messaggi di cordoglio per il decesso di Silvia. La ragazza si era trasferita in Spagna per lavoro e lì viveva da anni.