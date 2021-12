In un comune per partecipare al pranzo di Natale è necessario il Green Pass

La misura introdotta dal Sindaco di Palau, Francesco Giuseppe Manna serve a limitare la diffusione del contagio durante le festività. Sanzioni per chi non rispetterà quanto stabilito nell’Ordinanza.

Il Green Pass anche per il pranzo in famiglia il giorno di Natale o la notte di San Silvestro. No, non è una misura introdotta dal Governo e che riguarderà l’intero territorio nazionale ma riguarda solo agli abitanti di Palau, in Sardegna. La decisione è stata presa dal Sindaco Francesco Giuseppe Manna il quale ha emesso una ordinanza che resterà in vigore fino al 10 Gennaio 2022.

A pranzo in famiglia con il Green Pass

La decisione del Primo Cittadino di Palau segue l’arrivo della variante Omicron in Italia e un aumento dei contagi che si sta registrando nelle ultime settimane. All’interno del documento sono riportate tutte le regole che devono essere seguite per limitare la diffusione del contagio nel periodo natalizio, ovvero nel momento in cui le famiglie si riuniscono maggiormente per festeggiare e brindare insieme. E per chi non rispetta quanto stabilito sono previste anche multe fino a 206 euro. Niente sconti, dunque.

Il Sindaco Manna specifica all’interno dell’Ordinanza n.9 del 20/12/2021 che è «vietato organizzare o partecipare a feste private, pranzi o cene all’aperto o al chiuso, oltre i componenti del nucleo familiare e dei parenti in possesso di certificazione verde». Manna, inoltre, ha diposto la chiusura del parco giochi comunale sito in Via Fonte Vecchia e ha introdotto l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto così come in luoghi in cui possono crearsi assembramenti.