Smette di respirare mentre è nella culla, il cane le salva la vita

Potremmo definirlo «cane-eroe», l’amico a quattro zampe della famiglia di Kelly Andrew che ha salvato la vita alla neonata nella culla grazie al suo comportamento «insolito» che ha permesso ai genitori di scoprire che la figlia non stava respirando più.

Ha salvato la vita alla sua piccola padroncina che, mentre era in culla, ha accusato un malore. Per far capire che qualcosa non andava, il cane ha assunto un comportamento «insolito», così è stato definito dai genitori della piccola. A raccontare la storia è Kelly Andrew attraverso il suo account Twitter.

Salvata dal cane

«La scorsa notte il cane ha continuato ad irrompere nella stanza della bambina. Lei non era stata bene ed io ero stufa del comportamento del cane» inizia così il racconto della notte di paura vissuto da Kelly e da suo marito che hanno visto – grazie al cane – che la figlia non respirava più. «Fino a quando lei non ha smesso di respirare» continua. «Abbiamo passato la notte in ospedale. Non so cosa sarebbe successo se non l’avesse svegliata. Non ci meritiamo i cani» conclude mamma Kelly.

—

Last night the dog kept breaking into the nursery and waking the baby. She’s been sick, and I was getting so fed up with him. Until she stopped breathing. We spent the night in the hospital. I don’t know what would have happened if he hadn’t woken her. We don’t deserve dogs. pic.twitter.com/PBJCJVflgh — kelly andrew 🍂 (@KayAyDrew) December 14, 2021

Il cane, quella sera, entrava ed usciva ripetutamente dalla stanza in cui la neonata stava riposando. Aveva improvvisamente assunto un comportamento che non gli apparteneva, era nervoso, agitato. La bambina, nei giorni precedenti, aveva dormito poco perché non era stata bene e Kelly Andrew si è detta seccata dell’atteggiamento del cane soprattutto perché temeva svegliasse la bambina. Entrata in stanza per controllare che la figlia stesse effettivamente dormendo, si accorge che in realtà la neonata non respira più. I genitori hanno così preso la piccola e l’hanno portata in ospedale dove i medici sono riusciti a salvarle la vita.