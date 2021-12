Microchip sottocutaneo per avere sempre dietro il Green Pass: la proposta

Si tratta di una proposta che sa più di trovata di pubblicitaria, di una ditta svedese chiamata Epicenter, e pare che stia già creando polemiche

Impiantare un microchip sottocutaneo alle persone in modo che abbiano il green pass sempre dietro. Si tratta della proposta (che sa più di trovata pubblicitaria) di un’azienda svedese chiamata Epicenter. Il capo distribuzione dell’azienda, afferma che lo scopo del microchip sotto pelle è di facilitare l’esibizione del proprio certificato verde, cosicché gli utenti non debbano stampare il Qr code o mostrare lo smartphone ogni volta che c’è un controllo.

Si tratta di un impianto facilmente leggibile da qualunque dispositivo con tecnologia NFC, che si usa già per pagamenti contactless e per accedere a dei sistemi senza utilizzare le chiavi. «Gli impianti sono una tecnologia molto versatile che può essere utilizzata per molte cose diverse e, in questo momento, può essere molto conveniente avere un passaporto Covid sempre accessibile sul proprio chip», spiega Sjöblad. «Nel caso in cui il tuo telefono esaurisca la batteria, il pass è sempre a tua disposizione. È così che usiamo questa tecnologia oggi, l’anno prossimo la useremo per qualcos’altro».

Leggi anche:—>Aifa, Giorgio Palù: «Vaccino Novavax arma in più contro il Covid, oggi via libera dell’Agenzia»

Quest’azienda non è nuova all’uso del suddetto genere di tecnologia, tant’è che già nel 2015 aveva fatto sapere di aver impiantato a oltre 100 dipendenti un microchip che permette loro di aprire porte, usare stampanti o comprare frullati solo muovendo la mano. Tramite un’iniezione è possibile impiantare il microchip nella mano.

Leggi anche:—>Petardo contro tribuna avversaria a torneo beneficenza liceo: 17enne rischia un dito

L’idea di impiantare un microchip sottocutaneo sa molto di futuro distopico, ma potrebbe mai avverarsi? Per ora, l’impressione è che questa proposta resterà ancora a lungo solo una proposta. Perché in fin dei conti, esibire un Qr code tramite smartphone non è poi questa gran fatica.