Miracolo in corsia, salvo bimbo nato al quinto mese: pesava 370 grammi

La madre del piccolo lo aveva partorito prematuramente e in questi giorni lo avevano sottoposto a una delicata operazione per salvarlo

Il piccolo Lorenzo è nato al quinto mese al Policlinico di Milano e pesava solo 370 grammi. Dopo la nascita, per il bimbo ha avuto inizio un calvario che lo ha visto sottoposto anche a un delicato intervento all’intestino. Ora il piccolino è cresciuto e i medici hanno potuto dichiararlo salvo.

La vicenda

Elena, la madre di Lorenzo, era al quinto mese di gravidanza quando ha avuto le doglie, ben 16 settimane prima del previsto. Quando è nato il bambino, era un vero peso piuma, 370 grammi. Aveva i polmoni non ancora formati, e la sua salute si era subito complicata, con una grave perforazione all’intestino. I medici sono prontamente intervenuti, operandolo, e mettendo l’intestino “a riposo” per facilitare la guarigione. Si è trattato di una situazione difficile, perché Lorenzo pesava pochissimo e il suo quadro clinico generale era profondamente delicato.

«Il nostro ospedale», ha raccontato Ezio Belleri, direttore generale del Policlinico, «è un centro di riferimento internazionale per i bimbi prematuri e per le gravidanze complesse. Alla nostra Clinica Mangiagalli nascono ogni anno circa 6mila bambini. Se una coppia sta affrontando una gravidanza a rischio, è indispensabile che abbia a disposizione un centro in cui i diversi specialisti lavorano in stretta sinergia».

«La sua incredibile forza di vivere ha permesso a Lorenzo di superare brillantemente le infezioni causate dalla perforazione intestinale», ha raccontato Ernesto Leva, direttore Chirurgia Pediatrica al Policlinico, che ha eseguito l’operazione con Francesco Macchini.«Per fortuna non ha sviluppato altre complicazioni come emorragie cerebrali o difficoltà polmonari, tipiche in questi neonati di bassissimo peso. Un successo dovuto anche al lavoro svolto dai neonatologi della nostra Terapia Intensiva Neonatale, guidati da Fabio Mosca».

Ora Lorenzo sta meglio, il suo peso è cresciuto e così i medici hanno potuto rimettere in sesto il suo intestino. «Storie come queste ci fanno re-innamorare ogni volta del nostro lavoro e non ho difficoltà a sostenere che solo nel nostro ospedale possono succedere questi ‘miracoli’. Il merito è della professionalità di medici, infermieri, e di tutto il personale che lavora con e per i bambini. Oggi Lorenzo sta bene, è tornato a casa ed è arrivato a superare i 3 chili: anche per questo, per noi rimarrà sempre un supereroe», ha chiosato il chirurgo.