Ecco chi è il nostro Gesù | Il Vangelo di oggi 24 Dicembre 2021

Ecco chi è il nostro Gesù: il “sole” che risplende “su quelli che stanno nelle tenebre”, “per dirigere i nostri passi sulla via della pace”.

Liturgia di oggi Venerdì 24 Dicembre 2021

FERIA PROPRIA DEL 24 DICEMBRE (ALLA MESSA DEL MATTINO)

Ecco ormai la pienezza del tempo:

Dio ha mandato suo Figlio nel mondo. (Cf. Gal 4,4)

Prima Lettura

Il regno di Davide durerà in eterno.

Dal secondo libro di Samuèle

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16

Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’, fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te».

Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va’, e di’ al mio servo Davide: “Così dice il Signore: Forse tu mi costruirai una casa, perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra.

Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa.

Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno.

Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio.

La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre”».

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 88 (89)

R. Canterò per sempre l’amore del Signore.

Canterò in eterno l’amore del Signore,

di generazione in generazione

farò conoscere con la mia bocca la tua fedeltà,

perché ho detto: «È un amore edificato per sempre;

nel cielo rendi stabile la tua fedeltà». R.

«Ho stretto un’alleanza con il mio eletto,

ho giurato a Davide, mio servo.

Stabilirò per sempre la tua discendenza,

di generazione in generazione edificherò il tuo trono». R.

«Egli mi invocherà: “Tu sei mio padre,

mio Dio e roccia della mia salvezza”.

Gli conserverò sempre il mio amore,

la mia alleanza gli sarà fedele». R.

Il Vangelo di oggi 24 Dicembre 2021

Ci visiterà un sole che sorge dall’alto.

Dal Vangelo secondo Luca

Lc 1,67-79

In quel tempo, Zaccarìa, padre di Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e profetò dicendo:

«Benedetto il Signore, Dio d’Israele,

perché ha visitato e redento il suo popolo,

e ha suscitato per noi un Salvatore potente

nella casa di Davide, suo servo,

come aveva detto

per bocca dei suoi santi profeti d’un tempo:

salvezza dai nostri nemici,

e dalle mani di quanti ci odiano.

Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri

e si è ricordato della sua santa alleanza,

del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,

di concederci, liberati dalle mani dei nemici,

di servirlo senza timore, in santità e giustizia

al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell’Altissimo

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza

nella remissione dei suoi peccati.

Grazie alla tenerezza e misericordia del nostro Dio,

ci visiterà un sole che sorge dall’alto,

per risplendere su quelli che stanno nelle tenebre

e nell’ombra di morte,

e dirigere i nostri passi

sulla via della pace».

Parola del Signore.

Ecco chi è il nostro Gesù | Il commento al Vangelo di oggi 24 Dicembre 2021

Anche Zaccaria viene reso dotto anzitempo della nascita del Salvatore. Esclama infatti: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo, e ha suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide, suo servo“.

Zaccaria porta in rassegna gli annunci profetici di un tempo, che avevano previsto la nascita di Gesù, secondo la misericordia di Dio che “si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore, in santità e giustizia al suo cospetto, per tutti i nostri giorni“.

Suo figlio Giovanni incarna quindi tutta la predicazione prefetica prima di Gesù, è colui il quale, per ecccellenza, è chiamato ad annunciare la sua venuta tra noi. Ognuno di noi ha un “Giovanni Battista” nella vita, cioè qualcuno che ci parla di Dio.

Chi è questo Giovanni per noi? Chi è che ci ha portato la gioia e la pace di Dio? Chi ci ha portato il suo amore e il suo annuncio? In ultimo potremmo chiederci: per chi noi siamo stati tutto questo? Viviamo per noi stessi oppure per portare gioia negli altri?

Infine, Zacccaria, ispirato dallo Spirito Santo, ci dirà anche lui chi è Gesù. È il “sole che sorge dall’alto“, venuto a visitarci per “risplendere su quelli che stanno nelle tenebre e nell’ombra di morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace”. Questo è il nostro Gesù: colui che ci dona la pace e ce la dona per sempre.