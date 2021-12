Il regalo più grande | Il Vangelo di oggi Sabato 25 Dicembre 2021

Non importa chi sei, quanto tempo è passato da un dialogo vero con Dio o dei tuoi peccati. Il regalo più grande, per lui, sei tu.

Liturgia di oggi Sabato 25 Dicembre 2021

NATALE DEL SIGNORE (MESSA DEL GIORNO) – SOLENNITÀ

Un bambino è nato per noi,

ci è stato dato un figlio.

Sulle sue spalle è il potere

e il suo nome sarà:

Consigliere mirabile. (Is 9,5)

Prima Lettura

Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio.

Dal libro del profeta Isaìa

Is 52,7-10

Come sono belli sui monti

i piedi del messaggero che annuncia la pace,

del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,

che dice a Sion: «Regna il tuo Dio».

Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce,

insieme esultano,

poiché vedono con gli occhi

il ritorno del Signore a Sion.

Prorompete insieme in canti di gioia,

rovine di Gerusalemme,

perché il Signore ha consolato il suo popolo,

ha riscattato Gerusalemme.

Il Signore ha snudato il suo santo braccio

davanti a tutte le nazioni;

tutti i confini della terra vedranno

la salvezza del nostro Dio.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 97 (98)

R. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio.7

Cantate al Signore un canto nuovo,

perché ha compiuto meraviglie.

Gli ha dato vittoria la sua destra

e il suo braccio santo. R.

Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,

agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia.

Egli si è ricordato del suo amore,

della sua fedeltà alla casa d’Israele. R.

Tutti i confini della terra hanno veduto

la vittoria del nostro Dio.

Acclami il Signore tutta la terra,

gridate, esultate, cantate inni! R.

Cantate inni al Signore con la cetra,

con la cetra e al suono di strumenti a corde;

con le trombe e al suono del corno

acclamate davanti al re, il Signore. R.

Seconda Lettura

Dio ha parlato a noi per mezzo del Figlio.

Dalla lettera agli Ebrei

Eb 1,1-6

Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo.

Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell’alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato.

Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio».

Parola di Dio.

Il Vangelo di oggi Sabato 25 Dicembre 2021

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 1,1-18

In principio era il Verbo,

e il Verbo era presso Dio

e il Verbo era Dio.

Egli era, in principio, presso Dio:

tutto è stato fatto per mezzo di lui

e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.

In lui era la vita

e la vita era la luce degli uomini;

la luce splende nelle tenebre

e le tenebre non l’hanno vinta.

Venne un uomo mandato da Dio:

il suo nome era Giovanni.

Egli venne come testimone

per dare testimonianza alla luce,

perché tutti credessero per mezzo di lui.

Non era lui la luce,

ma doveva dare testimonianza alla luce.

Veniva nel mondo la luce vera,

quella che illumina ogni uomo.

Era nel mondo

e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;

eppure il mondo non lo ha riconosciuto.

Venne fra i suoi,

e i suoi non lo hanno accolto.

A quanti però lo hanno accolto

ha dato potere di diventare figli di Dio:

a quelli che credono nel suo nome,

i quali, non da sangue

né da volere di carne

né da volere di uomo,

ma da Dio sono stati generati.

E il Verbo si fece carne

e venne ad abitare in mezzo a noi;

e noi abbiamo contemplato la sua gloria,

gloria come del Figlio unigenito

che viene dal Padre,

pieno di grazia e di verità.

Giovanni gli dà testimonianza e proclama:

«Era di lui che io dissi:

Colui che viene dopo di me

è avanti a me,

perché era prima di me».

Dalla sua pienezza

noi tutti abbiamo ricevuto:

grazia su grazia.

Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè,

la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo.

Dio, nessuno lo ha mai visto:

il Figlio unigenito, che è Dio

ed è nel seno del Padre,

è lui che lo ha rivelato.

Parola del Signore.

Il regalo più grande | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 25 Dicembre 2021

Gesù è la luce vera che illumina ogni uomo, è la potenza creatrice di Dio che esiste prima di tutte le cose: la Parola. Con la sua Parola, cioè con Gesù, Dio ha creato il mondo. Ecco come Gesù non è solo il Figlio di Dio, ma è anche il nostro Creatore.

Gesù ci ha creato: proprio per questo è lui che è venuto a morire per noi e a salvarci. Come si fa quindi per salvarsi?

Il Vangelo di Giovanni ci indica una strada semplice, in realtà, dove c’è di mezzo il cuore, il campo di battaglia meno considerato e dove avvengono invece le battaglie decisive della vita: accogliere Gesù.

Siamo disposti ad accogliere un Dio onnipotente e creatore di noi stessi e di ogni altra cosa, che ha deciso di diventare un infante, un bambino tra le fasce?

Questa decisione è tanto importante quanto cruciale. Sarà dall’accoglienza ai piccoli e ai bisognosi che noi avremo accolto Dio. Questi piccoli, però, non sono solo le persone indifese… A volte i piccoli sono anche i meschini, i nostri nemici, o coloro che hanno più bisogno di amore e di perdono.

Il commento al Vangelo di ieri:

Gesù in primis, però, ci parla di accogliere lui, perché da questo si deciderà se saremo o no “figli di Dio”. Solo con questa nostra adesione personale a lui, e non per volere di alcuno, né per tornaconto, saremo da lui generati nello spirito.

Da Dio proviene ogni grazia e ogni bene. In definitiva, da Dio proviene ogni cosa: sta a noi creature usare bene la nostra creaturale libertà. In questo giorno di Natale, anche solo per un momento, proviamo a soffermarci anche nel silenzio della nostra anima davanti a Gesù Bambino, e a dirgli: io ti accolgo. Non importa chi sei, quanto tempo è passato da un dialogo vero con Dio o tuoi nostri peccati. Il regalo più grande, per lui, sei tu.