Scaraventa pensionato a terra e gli ruba l’auto: arrestato

Il tuo browser non supporta questo file

Un giovane nomade di 26 anni ha assalito un anziano 78enne rubando la sua autovettura e dandosi alla fuga

I carabinieri hanno arrestato cogliendolo in flagranza di reato, un 26enne straniero, che vive nel campo nomadi a Castel Romano. L’episodio è accaduto ieri pomeriggio a Roma, in via della Magliana. Un uomo di 78 anni stava uscendo dalla sua abitazione quando il 26enne lo ha avvicinato. Quando l’anziano ha aperto la portiera della sua autovettura, d’improvviso il giovane lo ha afferrato e scaraventato a terra, per fortuna senza provocargli lesioni gravi. Poi, è salito sul veicolo ed è fuggito verso Pomezia.

Leggi anche:—>Di Battista positivo al Covid:«Ho fatto anche terza dose, sarà un Natale ‘particolare’»

Poco dopo, l’anziano ha contattato i carabinieri e subito sono scattate le ricerche. I militari sono riusciti a rintracciare il giovane sulla via Pontina, arrestandolo.

Leggi anche:—>Covid, ecco il «decreto festività»: Super Green Pass nei bar, mascherine all’aperto, chiuse le discoteche

Portato in caserma, il giovane è rimasto dapprima nelle camere di sicurezza e in seguito condotto in carcere a Velletri, in attesa di convalida.