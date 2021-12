Covid, ecco il “decreto festività”: Super Green Pass nei bar, mascherine all’aperto, chiuse le discoteche

Dopo la cabina di regia di questa mattina ed il confronto in Consiglio dei Ministri, arriva l’approvazione del decreto che, nelle intenzioni, dovrà arginare l’esplosione dei contagi nel corso delle festività natalizie.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il “decreto festività”, l’insieme di norme e provvedimenti che dovranno contribuire a contenere la pandemia nelle prossime settimane. La variante “omicron” sta iniziando a diffondersi, i numeri degli infetti crescono, i vaccini ci sono, vengono fatti ma non quanto forse servirebbe per minimizzare il rischio di intasare di nuovo gli ospedali. E comunque ci sono diversi dubbi sulla completa efficacia degli stessi vaccini rispetto alla nuova variante. Insomma, nonostante gli oggettivi passi avanti fatti in questo 2021, di nuovo vivremo il periodo delle feste natalizie convivendo con limitazioni e chiusure.

Il provvedimento più controverso, ossia l’introduzione di un obbligo vaccinale generalizzato, o quantomeno riferito a tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione, non è stato inserito in decreto. Almeno per ora: da fonti dirette trapela la notizia che, in effetti, Mario Draghi aveva immaginato di introdurre l’obbligatorietà del vaccino. Partendo da tutti i dipendenti della PA per poi estenderlo a tutta la popolazione. Una scelta non condivisa da tutto il CdM, che naturalmente esprime le posizioni dei partiti che sostengono il governo. Posizioni molto differenti tra loro, che probabilmente hanno contribuito a posticipare la decisione che però, come dichiarato dallo stesso Presidente del Consiglio, «è sempre stata sullo sfondo. Non è mai stata esclusa».

Cosa cambierà, dunque? Dal 1° febbraio 2022 verrà ridotta la durata del Green Pass vaccinale da 9 a 6 mesi. Un avvio posticipato rispetto alle altre misure decise oggi per evitare che, con tanti cittadini potenzialmente privi di Certificazione verde, si possa creare una corsa al vaccino che andrebbe a creare problemi logistici e di gestione. Viene introdotto l’obbligo di mascherine all’aperto anche in zona bianca fino al 31 gennaio 2022: una decisione già presa da diversi sindaci e governatori a livello locale in vista dello shopping e dei raduni natalizi. Adesso la norma diventa nazionale.

Mascherine Ffp2 obbligatorie al chiuso e sui mezzi di trasporto: a prezzo calmierato?

Il “decreto festività” ha introdotto, almeno fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 che al momento è stabilito al 31 marzo, l’obbligo di mascherine Ffp2 in cinema, teatri, locali di musica dal vivo e per eventi sportivi, sia al chiuso che all’aperto. Stesso obbligo sui mezzi di trasporto (treni, aerei, traghetti ma pure bus, tram e metro e tutto il trasporto pubblico locale). Al vaglio del governo la possibilità di decidere di calmierare il prezzo delle mascherine Ffp2, più sicure ma più costose di quelle chirurgiche. Un provvedimento pensato per agevolare soprattutto gli studenti e le classi sociali più economicamente deboli.