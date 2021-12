Bollette: rincaro da 11 miliardi. Meloni: “Governo va avanti senza strategia”

Forte aumento dei costi dell’energia per le famiglie italiane, la conferma arriva da Confcommercio. Le parole di Giorgia Meloni

In arrivo per il 2022 la prevista stangata da oltre 11 miliardi del caro-bollette che andrà a pesare sul bilancio delle famiglie italiane. La conferma arriva da Confcommercio che ha analizzato gli effetti della ripresa inflazionistica e dell’aumento delle utenze. La maggiorazione di spesa per l’energia sarà 426 euro in più rispetto al 2021, con una spesa media di 1.950 euro annui.

Gli aumenti sono dovuti alle tensioni sui beni energetici si sono fatte negli ultimi mesi sempre più “intense, con un impatto rilevante sia sui conti delle famiglie sia delle imprese. Il fenomeno rischia di attenuare in modo rilevante la crescita per il 2022“, spiega Confcommercio.

A cogliere la situazione e puntare il dito contro il Governo è l’opposizione di Fratelli d’Italia. “FdI raccoglie e fa proprio l’allarme lanciato da Confcommercio che in un’analisi calcola gli effetti dell’inflazione e del caro-bollette su famiglie e imprese” afferma la leader Giorgia Meloni.

“Siamo di fronte a una vera e propria emergenza nazionale che il ‘governo dei migliori‘ guidato da Draghi non ha affrontato e sulla quale non ha proposto nessuna strategia di medio e lungo periodo. Senza perdere altro tempo si adottino misure strutturali per intervenire sulla questione energetica ed evitare il collasso di imprese e famiglie” conclude Meloni.