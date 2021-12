Draghi afferma che 3/4 dei morti per Covid sono non vaccinati, ma è falso: ormai le fake news arrivano dal premier

Viviamo ormai in un mondo il cui il premier può falsificare i dati e continuare a convincere le persone che il problema per la nostra sicurezza sono i non vaccinati.

Per certi versi, mi dovrei essere abituato, anzi ormai assueffato, al terrorismo mediatico di Mario Draghi. Abituato anche a questa stampa che lo tratta da salvatore della patria qualunque cosa dica, che lo applaude appena entra in conferenza stampa manco ci trovassimo di fronte al nuovo Churchill, che non legge i report istituzionali e non lo blocca ogni volta che dice una menzogna.

E invece no, non mi sono abituato per nulla.

Anche perché vivo in un periodo storico in cui è difficile accettare questa segregazione che stiamo lentamente attuando nei confronti dei non vaccinati. “Non lasciate entrare i non vaccinati nelle vostre case”, recitava un simpatico manifesto appeso ad Alì Terme a ridosso delle vacanze natalizie, promosso dal commissario per l’emergenza Covid di Messina.

I non vaccinati muoiono, spiegava il nostro premier già alcune settimane fa, come se questo non accadesse invece a coloro che decidono di sottoporsi a questa sperimentazione di massa.

“Il vaccino funziona anche contro le varianti e tre quarti dei morti sono non vaccinati”.

Che il vaccino funzioni contro le varianti è un tema complesso, e se ad esempio si vuole qui sostenere che questo vaccino funzioni contro Omicron, qualcuno mi dovrebbe allora spiegare come mai in questi giorni abbiamo avuto il più alto picco di contagi da inizio pandemia. Ma la frase davvero grave, la menzogna più inaccettabile arriva subito dopo: “tre quarti dei morti sono non vaccinati”. Ecco dunque che il nostro premier continua a puntare il dito, in modo tutt’altro che velato, contro i non vaccinati, contro coloro che rivendicano il diritto di dire no a un trattamento sperimentale di dubbia sicurezza. Oltretutto non verificabile, considerato che il mondo intero ha deciso, in accordo con le case farmaceutiche, di mantenere segreti i dati e di scegliere la farmacovigilanza passiva, ovvero il sistema meno scientifico della storia, per monitorare le reazioni avverse.

Una bugia inaccettabile quella di Draghi, che testimonia con quanta malafede si sta gestendo questa pandemia, quanto forte sia la volontà di discriminare chi dice di no, chi non si piega a quello che, con l’entrata in vigore degli obblighi, è diventato un diktat sanitario che nulla ha a che fare con la democrazia, con il rispetto dei diritti delle minoranze.

No, i non vaccinati non rappresentano i tre quarti dei morti di Covid delle ultime settimane.

Questo non lo dico io, questo lo dicono i dati ufficiali che il governo ci permette di visionare. Basta semplicemente andare a consultare l’ultimo rapporto dei decessi da Covid pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità per attestare con quanta facilità Draghi ci sta mentendo.

Non vorrei nemmeno commentare troppo questo report, perché i numeri parlano chiaro. Il 50 per cento dei morti per Covid nell’ultima rilevazione sono vaccinati, punto. Non sto dicendo che il vaccino non funziona, non sia efficace, o tutte le millemila obiezioni che si possono fare in merito.

Sto solo rimarcando che Draghi ha mentito. È che la sua è una fake news infinitamente più grave di quelle che il governo si propone di combattere. Quegli stessi dati che Draghi decide di ignorare perché trova più conveniente mentire. Forse per continuare a foraggiare quella che ormai si sta configurando come una vera e propria Apartheid vaccinale. E se uso un termine così forte, è perché sarebbe saggio che tutti si ricordassero che con le attuali disposizioni di zona arancione, nonostante sia acclarato che vaccinati e non vaccinati contagiano, il governo ha comunque deciso che si possono imporre lockdown soltanto a coloro che hanno detto no al vaccino. Io da non vaccinato, se entro in zona arancione e non ho possibilità materiale-economica di fare tamponi, non posso nemmeno uscire a fare una passeggiata da solo in campagna tra le 22 e le 5.

Se non è segregazione questa, ditemi voi.

Se a questo aggiungiamo la caccia delle streghe avviata dalle ViroStar alla Bassetti (secondo cui settimane fa era il momento giusto per punire i Novax e imporgli quindici giorni di lockdown), la facilità con cui il nostro premier falsifica i dati per foraggiare la discriminazione nei confronti dei non vaccinati, il risultato penso sia sotto gli occhi di tutti.

Abbiamo abbandonato la democrazia in favore di un nuovo mondo.

Un mondo in cui esistono cittadini di serie A e di serie B che devono odiarsi tra loro come primo atto di una nuova realtà. Una realtà in cui se rifiuti di sottoporti al trattamento sperimentale gentilmente offerto dello stato, la tua libertà non esiste più. Diventa invece una “libertà condizionata”, come ricorda Giorgio Agamben, vincolata alla cessione della proprietà del corpo in favore di un bene collettivo, concetto molto più vicino alla filosofia nazista che alla democrazia.

Puoi anche contestare la mancanza di scienza alla base di queste orrende discriminazioni, ma se poi arriva il tuo premier a falsificare i dati in mondovisione, capisci che è inutile.

La segregazione è già iniziata e adesso si tratta soltanto di scegliere da quale parte della storia schierarsi.