Blitz antidroga a Roma: 5 persone in manette e 300 dosi sequestrate

Diversi quantitativi di cocaina, crack e marijuana sono stati intercettati dalle forze dell’ordine nella Capitale

Nuovi blitz antidroga a Roma in particolare nel quartiere di Tor Bella Monaca, dove i carabinieri in questi giorni hanno arrestato 5 persone e sequestrato ingenti quantitativi di droga per un totale di circa 300 dosi tra crack, eroina e cocaina, oltre al denaro contante derivante dalla vendita degli stessi.

Le operazioni sono avvenute nella zona di via Arnaldo Brandizzi, dove è finito in manette un cittadino romano di 54 anni già noto alle forze dell’ordine, in possesso di diverse dosi di cocaina, e lì vicino una donna di 42 anni con 30 dosi di cocaina. Inoltre i carabinieri hanno fermato un cittadino straniero di 28 anni con 11 dosi nella zona di via dell’Archeologia e un 25 enne con 14 dosi.

Sempre a Tor Bella Monaca, in via Paolo Ferdinando Quaglia, è stato arrestato un romano di 45 anni, con precedenti e in atto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a seguito di un controllo, durante il quale è stato sorpreso con 11 dosi di cocaina e 550 euro in contanti. In via Giovanni Battista Scozza, in manette è finto un uomo di 46 anni, “pizzicato” con 10 dosi di hashish e un romano di 40 anni con in tasca 4 involucri di crack.