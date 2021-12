15enne aggredito brutalmente da coetanei, lasciato a terra privo di sensi

Nella notte di Natale un ragazzo di 15 anni è stato aggredito a Paravati, frazione di Mileto, in provincia di Vibo Valentia da dei coetanei. La vittima è stata trovata a terra sanguinante e priva di sensi. I carabinieri stanno indagando sui reali motivi dell’aggressione, presenti delle telecamere sul luogo incriminato.

Vibo Valentia, 15enne aggredito brutalmente nella notte di Natale

Il Natale dovrebbe essere un momento di felicità e di condivisione in cui riunirsi con la famiglia, tuttavia non lo è per tutti così. O meglio, neppure quest’anno lo è stato per tutti. Infatti, nella notte di Natale, un ragazzo di 15 anni, proveniente dalla zona di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia, ha subito una brutale aggressione. I colpevoli sono molto presumibilmente un gruppo di quattro ragazzi coetanei.

Nonostante i carabinieri stiano ancora indagando, stando ad una prima ricostruzione del caso, questi avrebbero dato appuntamento alla vittima. Una volta arrivato sul luogo dello scontro, il ragazzo sarebbe stato colpito a bastonate. E dopo l’aggressione, sarebbe stato lasciato a terra sanguinante e privo di sensi. Il ragazzo è stato poi portato in ospedale per via del forte trauma. Ma attualmente non si conoscono i reali motivi dell’aggressione.

Chi sono gli aggressori

Per quanto riguarda invece gli aggressori, i carabinieri stanno conducendo delle indagini per scoprire di chi si tratta. Dei sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo dell’aggressione potrebbero essere utili nella risoluzione del caso.