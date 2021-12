Coldiretti, danno economico da 4 miliardi con le nuove chiusure del governo

Il nuovo report di Coldiretti denuncia perdite economiche che rischiano di portare al fallimento migliaia di attività economiche.

Con l’incremento dei contagi nelle ultime settimane, e le nuove misure restrittive imposte dal governo durante le festività, ci sono adesso più di dieci milioni di italiani che sono ormai in procinto di annullare le vacanze che avevano programmato. Un vero e proprio dramma economico che rischia ben presto di tradursi in mancati introiti dai turisti nazionali per oltre quattro miliardi di euro. Questa la stima prodotta da un report di Coldiretti che lancia ufficialmente l’allarme: l’avvento di Omicron sta per causare una nuova crisi economica che rischia di portare al collasso settori, come quelli della ristorazione o del turismo, già duramente provati da questi due anni di continue chiusure, limitazioni e restrizioni che hanno prodotti mancati incassi di oltre il 40 per cento rispetto agli anni pre-pandemia. E nel suo rapporto, Coldiretti spiega che in questo momento, i comparti economici più colpiti sono quelli dell’Ho.Re.ca, dei trasporti, ma anche tutte le attività che concorrono nel garantire le forniture alimentari, come quelle che si occupano di coltivazioni e allevamento.

La speranza è che milioni di italiani costretti a ripensare le proprie vacanze, si rivolgano adesso alle strutture agrituristiche dei piccoli comuni. Una soluzione che permetterebbe quantomeno di tamponare le ingenti perdite economiche registrate anche quest’anno.