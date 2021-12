Il tuo browser non supporta questo file

Scambia la cocaina per lassativo, papà manda bimba di 5 anni in ospedale: “È stato un errore”. Nel frattempo la procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi. L’episodio è accaduto alla Vigilia di Natale.

Gravissimo episodio, quello che si è verificato la sera della Vigilia di Natale nel ravennate. Una bambina di appena cinque anni ha accusato un grave malore, causato da una pericolosa intossicazione da cocaina. Ora ricoverata al Sant’Orsola di Bologna, la piccola era a casa con i genitori al momento dei fatti. Il padre, disperato, è stato raggiunto dai giornalisti: “È stato un errore“. Nel frattempo, la procura ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi.

Scambia la cocaina per lassativo

Secondo quanto viene riportato dalle fonti, la dose di cocaina del papà sarebbe stata scambiata per un farmaco – un lassativo o un diuretico. A confondere le polveri sarebbe stato proprio l’uomo, che avrebbe disciolto per errore la droga in un bicchiere d’acqua e l’avrebbe fatta bere a sua figlia. L’episodio si è verificato la sera della Vigilia di Natale. Dopo l’assunzione della sostanza, la piccolina avrebbe cominciato a sentirsi male. Immediata la chiamata al 118, effettuata proprio dal padre. La bimba è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso del Santa Maria delle Croci, a Ravenna, poi è stata trasferita all’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Attualmente si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica. Secondo quanto si apprende, i medici sarebbero riusciti a stabilizzare le sue condizioni e non sarebbe in pericolo di vita.

Alla luce dei fatti, il pm di turno Stefano Stargiotti ha aperto un fascicolo per lesioni colpose gravi. Sul luogo dell’accaduto è intervenuta la polizia, con le Volanti e la Squadra Mobile, che ora si sta occupando delle indagini coordinate dal pm. Come da prassi, potrebbe essere inviata comunicazione dell’accaduto anche al tribunale dei Minori di Bologna, così da permettere eventuali ulteriori valutazioni di natura non penale. Da un primo sopralluogo nell’abitazione compiuto con la Scientifica, sarebbero comunque emerse tracce di cocaina, a riscontro della ricostruzione dei fatti eseguita. Ascoltati anche alcuni dei vicini, dalle cui testimonianze non sarebbe emerso un quadro famigliare particolarmente difficile o problematico.

Raggiunti anche i genitori della piccola. Come riportato da Il Resto del Carlino, il padre della bimba è stato raggiunto al telefono ieri pomeriggio. Disperato, si sarebbe limitato a dire: “Io e mia moglie siamo fuori dall’ospedale in attesa che nostra figlia si riprenda”. Avrebbe inoltre confermato che si sarebbe trattato di un imperdonabile errore, e alla richiesta di ulteriori commenti avrebbe risposto: “Non è il momento”. La madre della bambina, invece, avrebbe raccontato: “Si tratta di una vicenda avvenuta dentro le mura di casa, dalle quali non dovrebbe uscire“.