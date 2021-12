Bollettino coronavirus 27 dicembre: 30.810 contagi, 142 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 27 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Sono 30.810 i casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Ieri i casi erano stati 24.883. Le vittime, secondo i dati del ministero della Salute, sono 142, mentre ieri erano state 81.

Sono 343.968 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 217.052. Il tasso di positività, pertanto, scende all’8,9%, rispetto all’11,5% di ieri. Sono 1.126 (ieri erano 1.089) i pazienti in terapia intensiva in Italia, 37 in più in 24 ore nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 100. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 9.723 (ieri erano 9.220), ovvero 503 in più.

Le Regioni

Nel Lazio oltre 2900 nuovi casi, 1600 a Roma

Nel Lazio su 19.066 tamponi molecolari e 20.485 tamponi antigenici per un totale di 39.551 tamponi, si registrano 2.933 nuovi casi positivi (-732), sono 7 i decessi (-2), 996 i ricoverati (+33), 135 le terapie intensive (+1) e +1.078 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 7,4%. I casi a Roma città sono a quota 1.618.

In Toscana 2.843 nuovi casi, 9 decessi

I ricoverati sono 569 (54 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (4 in più). In Toscana sono 2.843 i nuovi casi Covid (2.768 confermati con tampone molecolare e 75 da test rapido antigenico), che portano il totale a 337.126 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 297.328 (88,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 10.839 tamponi molecolari e 6.811 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,1% è risultato positivo. Sono invece 6.022 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 47,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 32.273, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 569 (54 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (4 in più). Oggi si registrano 9 nuovi decessi: 5 uomini e 4 donne con un’età media di 79 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. L’età media dei 2.843 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 39% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più).

In Sardegna 466 nuovi casi e nessun decesso

In Sardegna si registrano oggi 466 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 1349 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 4030 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( 1 in meno di ieri).I pazienti ricoverati in area medica sono 136 ( 8 in più di ieri). 5740 sono i casi di isolamento domiciliare ( 571 in più di ieri). Non si registrano decessi. Lo rende noto la Regione Sardegna.

In Friuli Venezia Giulia 154 nuovi positivi e 10 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.770 tamponi molecolari sono stati rilevati 103 nuovi contagi. Sono inoltre 4.735 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 51 casi. Dieci i decessi, 27 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti ammontano a 284. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 149.079 persone: 36.041 a Trieste, 62.679 a Udine, 30.044 a Pordenone, 18.227 a Gorizia e 2.088 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, sono state rilevate le seguenti positività: 1 nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (un terapista); 2 all’Irccs Burlo Garofolo (due ricercatori); 1 all’Ircss Cro di Aviano (un assistente sanitario); 5 nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale (due medici, due infermieri e un logopedista); 1 nell’Azienda sanitaria Friuli occidentale (un infermiere). Non si segnalano contagi nelle residenze per anziani.

In aggiornamento