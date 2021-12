Morire a 18 anni: addio a Carlotta, deceduta in un incidente dopo una festa

Ancora un incidente mortale nella zona di Treviso, la ragazza è morta sul colpo. Salve le amiche che viaggiavano con lei

Carlotta Rossi, una ragazza di soli 18 anni, è morta questa notte a causa di un drammatico incidente d’auto. Viaggiava nella zona di Villorba in provincia di Treviso di ritorno da una festa quando, intorno all’1 e mezza, la macchina è uscita fuori strada andandosi a schiantare. Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche tre amici che viaggiavano con lei, ma solo per Carlotta è stato fatale.

La vittima è morta sul colpo, ancora da stabilire le cause che hanno portato all’incidente. Non è il primo che avviene nella zona, l’ultimo sinistro è avvenuto la notte della vigilia di Natale quando una ragazza di 30 anni è morta vero San Vendemiano, dopo che un 53enne, risultato positivo all’alcol test, ha tamponato la sua macchina ferma in panne a lato strada. La donna è precipitata giù dal viadotto.