15enne muore in mare dopo essere precipitato da una nave da crociera: il video finisce su Tik Tok

Un 15enne è morto in mare dopo essere precipitato da una nave da crociera. Il video dell’annuncio è stato pubblicato su Tik Tok. Ecco che cos’è successo.

Un ragazzo di 15 anni è morto in mare dopo essere precipitato da una nave da crociera. La nave, una MSC Seashore, era diretta a Miami dai Caraibi. Subito dopo la caduta, il personale di bordo per ben tre volte ha dato l’allarme ‘uomo in mare’. Un passeggero ha ripreso tutta la scena e ha pubblicato il video su Tik Tok.

15enne morto in mare: ecco che cos’è successo realmente

La nave da crociera era al termine dei cinque giorni previsti per il viaggio, viaggio che è stato interrotto per la tragica morte di un ragazzo adolescente. La polizia di Miami sta attualmente indagando sull’accaduto ma si ipotizza possa trattarsi di suicidio, come del resto riporta di Fox News. Il 15enne, a quanto pare, si sarebbe gettato in mare dalla nave e sarebbe morto subito dopo la caduta. Un portavoce della compagnia di MSC ha rilasciato una dichiarazione in merito: “Non si sospettano falle. Apparentemente sarebbe morto per suicidio. Tutti noi di MSC Crociere abbiamo il cuore spezzato. La famiglia rimane nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere“.

Il video su Tik Tok

Il personale di bordo ha dato l’allarme, mentre un passeggero ha ripreso tutta la scena, dove si sente in sottofondo una donna gridare: “Oh mio Dio, oh mio Dio, è terribile. Possiamo fermare la nave?“. Il video è stato poi pubblicato su Tik Tok e su You Tube, ma rimosso successivamente dai moderatori dei social.

Il video ha lo stesso fatto il giro del web, scatenando la reazione di tantissime persone. Per il momento però non si sa con esattezza se si tratta di suicidio o di altro.