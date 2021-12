Il tuo browser non supporta questo file

Gli chiedono 20mila euro per cambiare le batterie della sua Tesla, ma il proprietario non ci sta: l’uomo fa esplodere la sua auto in una cava abbandonata. “Meglio farla saltare in aria – almeno è gratis”.

Il costo di una nuova Tesla Model S è di circa 90.000 euro ma l’esperienza di farne esplodere una non ha prezzo. O quanto meno questo è il pensiero che deve aver fatto Tuomas Katainen, un finlandese che ha acquistato la Tesla (usata) nel 2013 e che ha percorso insieme alla sua auto dei sogni circa 1500 chilometri. Fino a quando un bel giorno, sul computer di bordo, non è apparso un codice di errore. Dall’autofficina il conto parlava chiaro: 20mila euro per sostituire le batterie. Da qui, allora, la “scoppiettante” idea del proprietario: “La farò esplodere”.

Meglio farla esplodere, è gratis

“Il proprietario della Model S ci ha chiesto se potevamo far esplodere la sua auto. E noi ‘certo che possiamo’, quindi ecco il video – per inciso, io non ho nulla contro i veicoli elettrici o la Tesla, io stesso guido una Model S e possiedo un bel po’ di azioni TSLA. Solo che questo è stato un progetto così stupido che ho pensato che fosse perfetto per il mio canale”. Questo si legge a descrizione del video di Beyond The Press, che sta facendo impazzire il web negli ultimi giorni.

L’avventura di Tuomas Katainen è infatti stata ripresa da un gruppo di YouTuber – gli stessi ai quali l’uomo si è rivolto per dare l’ultimo addio alla sua adorata Tesla. Come raccontato da Tuomas nel video, la sua Tesla Model S era stata acquistata usata nel 2013. Per i primi 1500 chilometri tutto era filato liscio come l’olio, tanto che l’uomo era soddisfattissimo dell’acquisto – un vero affare. Fino a quando l’auto non ha cominciato ad arrancare. Apparso un codice di errore molto poco rassicurante, Tuomas ha portato la sua vettura in un’officina Tesla.

Il ricovero della sua (fino a quel momento) fedele compagna gli è costato circa un mese di attesa, fino a che non è arrivato l’inaspettato verdetto: la Tesla era completamente esausta. L’unico modo per riportarla in vita era spendere 20mila euro e cambiare l’intero pacco di batterie. Combattuto sul da farsi, Tuomas ci ha ragionato su: valeva la pena spendere quella cifra per un’auto che oggi costerebbe sì e no 40mila euro? Valeva la pena spendere tutti quei soldi per un’auto fuori garanzia, a cui il suo ex proprietario aveva già cambiato le batterie? Per un auto – si è poi scoperto – “modificata” in officine non autorizzate e per giunta importata dagli Stati Uniti? Non era forse meglio farla esplodere? Quanto meno è gratis.

La risposta a quest’ultima domanda è stata ovviamente “sì”. Tuomas si è perciò accordato con i Pommijätkät, youtuber ben noti per le loro “esplosioni artistiche”. Raggiunta quindi una cava abbandonata a Jaala (a pochi chilometri da Helsinki), il gruppetto ha subito provveduto con l’estrema “imbottitura”: riempiendo con 30 chili di dinamite la povera e malconcia Tesla, gli youtuber hanno infine acceso la miccia. L’incredibile “boom” è stato ovviamente ripreso dalle telecamere accuratamente posizionate nell’area, ed è stato poi montato ad hoc e pubblicato online. Ad oggi il video incriminato conta già più di un milione di visualizzazioni, e sta letteralmente facendo impazzire il web. Forse chissà, ci aveva visto giusto il proprietario: vedere l’iconica auto ideata da Elon Musk che salta in aria in mezzo alla neve e ai ghiacci del Nord non ha prezzo. Nel dubbio, tutto il gruppetto sembra felice e contento del risultato, tanto che ridono ed esultano dell’impresa.