Forte scossa in Grecia, terremoto di magnitudo 5.7: “Per fortuna è successo in mare”

Forte scossa in Grecia, terremoto di magnitudo 5.7 con epicentro a Creta. Il direttore dell’Istituto geodinamico: “Per fortuna è successo in mare”. Non si registrano danni o feriti.

Forte la scossa avvertita in Grecia questa mattina. Secondo quanto riportano le fonti locali, un terremoto di magnitudo 5.7 è stato avvertito in diverse zone dell’isola. L’epicentro è stato localizzato 15 km a sud-sudovest di Pyrgos, sulla costa sud di Creta – un’area caratterizzata da frequenti scosse sismiche. L’epicentro, riporta lo Us Geological Survey, è stato registrato a una profondità di 70,62 km. In precedenza, il Centro sismologico europeo del Mediterraneo (EMSC) aveva registrato la scossa come di magnitudo 6.1.

Le autorità egiziane hanno riferito che il sisma è stato avvertito anche in alcune delle città del Paese. L’esatta magnitudo del terremoto, comunque, potrebbe essere rivista nelle prossime ore, con agenzie e sismologi che stanno rivedendo i dati e perfezionando i loro calcoli. Akis Tselentis, il direttore dell’Istituto geodinamico, che in quel momento si trovava a Creta, ha affermato che le autorità hanno fornito una lettura rivista di magnitudo 5.7 – rispetto alla loro prima stima di 5.6. “Per fortuna è successo in mare. L’area è già gravata da precedenti scosse, e se fosse stato nell’entroterra potevano esserci serie ripercussioni”, ha spiegato Tselentis.

Serie di terremoti intorno a Creta, zona soggetta a terremoti

Un terremoto di magnitudo 5.2 della scala Richter aveva colpito il mare a est di Creta già domenica sera. Ad ottobre, un potente terremoto di magnitudo 6.3 ha colpito il sud di Creta – un sisma, questo, che ha avuto una profondità focale di 8,2 km e il cui epicentro è stato registrato a sud-est della città di Ierapetra. Data l’intensità della scossa, il sisma era stato avvertito fino alla costa della Turchia e a Cipro. Il 27 settembre, invece, una persona è rimasta uccisa, e diversi altri cittadini sono rimasti leggermente feriti dopo che un fortissimo terremoto di magnitudo 5.8 ha colpito l’isola di Creta.

In generale, tutta la Grecia si trova in una regione altamente e sismicamente attiva. Fortunatamente, però, la stragrande maggioranza dei terremoti non provoca danni o lesioni. Nell’ottobre 2020, un terremoto che ha colpito l’isola di Samos, nella Grecia orientale, e la vicina costa turca, ha ucciso tuttavia due persone a Samos, e almeno 75 in Turchia.

Il Paese si trova in una complessa zona geologica di confine nel Mediterraneo orientale, tra la placca africana e la placca euroasiatica. La parte settentrionale della Grecia si trova sulla placca eurasiatica mentre la parte meridionale si trova sulla placca del Mar Egeo. La placca del Mar Egeo si sta muovendo verso sud-ovest rispetto alla placca eurasiatica (circa 30 mm l’anno), mentre la placca africana si sta subducendo verso nord, sotto la placca del Mar Egeo, a una velocità di circa 40 mm l’anno.