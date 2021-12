Attenzione ai prodotti contraffatti: usati “materiali radioattivi e urina”

Il direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli mette in allarme: “Rischio tossicità altissima, persino nei giocattoli”



Oggi si è svolta una importante audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti. A esporre è stato chiamato Marcello Minenna, direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ha esposto le problematiche relative ai prodotti contraffatti e circolano nel nostro mercato.

“In un profumo contraffatto vengono utilizzati ingredienti come l‘urina degli animali per dare il colore paglierino, così come nei farmaci per alcune disfunzioni viene utilizzata la vernice che si usa per le strisce blu stradali. Oppure ci sono criticità gravissime nei giocattoli, spesso fatti di materiale radioattivo” ha affermato Minenna.

LEGGI ANCHE: “Mascherine nella calza della befana”, la proposta del pediatra



E ancora “ci sono vini e champagne che dentro non hanno il vino, ma c’è altro che potenzialmente ha anche elementi di tossicità. Ma anche nei pesci congelati, che troviamo anche in strutture di distribuzione, vendono lo squalo per pesce spada oppure invece di cernie pesci di fiumi del sud est asiatico, dove c’è di tutto“, ha aggiunto il direttore.