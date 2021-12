Troppi contagi nell’ospedale, sospese le visite dei familiari

Il tuo browser non supporta questo file

Provvedimento urgente all’azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Troppi i casi nella struttura, nella provincia e in Campania

Provvedimento urgente all’ospedale di Avellino dove da oggi fino all’8 gennaio sono sospese le visite ai pazienti ricoverati da parte dei parenti al Moscati. Il direttore sanitario Rosario Lanzetta afferma che la misura è stata resa necessaria “in considerazione del notevole aumento del numero di nuovi casi di Covid-19 nella regione Campania e nella provincia di Avellino“.

LEGGI ANCHE: Attenzione ai prodotti contraffatti: usati “materiali radioattivi e urina”



“Il divieto di accesso all’utenza esterna è stato disposto per tutte le tutte le Unità operative – continua il direttore -, tenuto conto che la malattia da Sars-Cov-2 si sta per lo più manifestando senza o con lieve sintomatologia e che, pertanto, l’accesso in ospedale con la sola esibizione del green pass non garantisce la totale sicurezza ai pazienti ricoverati e anche agli operatori sanitari“.