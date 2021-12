Chiedeva foto e filmati intimi a una minore, il padre di lei lo scopre e lo denuncia

Il fatto è accaduto in provincia di Torino, dove gli agenti hanno arrestato un uomo per pedopornografia

Un uomo chiedeva video e foto intime a una minorenne, con la minaccia, quando lei si rifiutava di inviargliele, che avrebbe girato quelle già in suo possesso ad altre persone. A scoprire il reato la polizia di Rivoli, in provincia di Torino, che hanno portato a termine l’inchiesta arrestando l’uomo con l’accusa di produzione e cessione materiale pedopornografico.

I poliziotti hanno svolto perquisizioni in tutto il Paese ponendo sotto sequestro all’incirca 300 immagini. L’inchiesta era partita nell’inverno scorso, ed è scattata quando il padre della minore ha avuto l’accortezza di controllare l’account sociale della figlia. Si rende conto che la ragazzina da un po’ di tempo ha una sorta di ragazzino che sembrerebbe un coetaneo, con cui si sente spesso tramite chat online.

L’individuo, che è riuscito a conquistare la fiducia della ragazza, che non ha mai incontrato di persona né sentito per telefono, riesce a farsi inviare foto e video intimi manipolandola psicologicamente. Poi, la minaccia di inviare altre immagini e filmati altrimenti invierà il materiale già in suo possesso ad altri soggetti.

La ragazzina tace tutto ai suoi genitori, ma il padre, una volta scoperte le minacce ricevute dalla figlia e tutto il resto, cerca di bloccare l’individuo, parlando con lui tramite web, ma niente da fare.

A quel punto si rivolge alle forze dell’ordine e l’inchiesta sembra essere intricata da subito, ma gli agenti, dopo mesi di lavoro riescono a catturare l’uomo, e lo denunciano. Ora l’inchiesta punta a verificare se siano coinvolti anche altri soggetti nell’estorsione ai danni di minorenni.