Minaccia una donna con un coltello, poi tenta di occultarlo tra i cespugli

La Polizia di Stato ha denunciato un uomo di 55 anni di Trieste

La sera di lunedì 27 dicembre, la polizia ha denunciato un uomo di 55 anni di Trieste, con l’accusa di minacce e poiché era in possesso senza ragione di un coltello. Un passante ha notato quanto stava accadendo in via Marchesetti e ha allertato i poliziotti che sono prontamente intervenuti.

Quando ha visto arrivare gli agenti, l’uomo, che con quel coltello stava minacciando una donna, ha cercato di sbarazzarsi dell’arma gettandola tra i cespugli.

Una volta accompagnato in questura, dopo tutte le formalità di rito del caso, i poliziotti lo hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del posto.