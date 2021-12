Covid, cosa fare se si ha un contatto con un positivo

Il tuo browser non supporta questo file

Ecco quanto dura la quarantena: per chi non ha fatto il vaccino si può uscire dopo dieci giorni, 7 per chi ha fatto il ciclo completo di vaccinazione

Mentre si attende l’esito della riunione del Cts, prevista per domani, mercoledì 29 dicembre, in merito all’eventuale diminuzione dell’isolamento per i vaccinati, ecco cosa bisogna fare nel caso in cui si venga a contatto con positivi. Il ministero della Salute ha pubblicato alcune domande e risposte in merito a questo tema.

Secondo quanto riportato, il contatto stretto è una persona che abita nella stessa casa con un pazienze affetto da Coronavirus, oppure una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un contagiato, come ad esempio, gli ha dato una stretta di mano. Un contatto stretto è inoltre una persona che ha avuto un contatto diretto con le secrezioni di un paziente Covid, come toccare con le mani nude fazzoletti di carta utilizzati da quel soggetto.

È ritenuto ancora un contatto stretto, un individuo che si trovava in un luogo chiuso con un paziente Covid senza indossare dispositivi di protezione adatti, o anche un operatorio o altro soggetto che assista in modo diretto un caso Covid o personale di laboratorio che manipoli campioni di un caso positivo senza usare DPI consigliati o tramite l’uso di DPI che inadatti.

Una persona considerata contatto stretto è anche chi ha avuto a che fare in modo diretto (faccia a faccia, per intenderci) con un soggetto affetto da Covid, a una distanza di meno di due metri e per almeno 15 metri. Infine, una persona che ha viaggiato sui mezzi pubblici entro due posti in qualunque direzione rispetto a una persona positiva. Nel caso in cui si risulti asintomatici al test rapido, bisogna eseguire subito il tampone molecolare.

Chi non ha fatto il vaccino può uscire dalla quarantena dopo 10 giorni con test antigenico o molecolare negativo. Per chi ha fatto tutto il ciclo vaccinale si può uscire dalla quarantena dopo 7 giorni con un antigenico o molecolare negativo.

Per quanto concerne i contatti non stretti, non devono fare la quarantena se hanno effettuato il ciclo vaccinale completo da almeno 14 giorni.

Infine, chi ha avuto contatti stretti con una persona positiva deve contattare il proprio medico.