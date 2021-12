Quirinale, Fedriga: «Spero in elezione presidente Repubblica alla prima votazione, sarebbe un bel messaggio»

Il tuo browser non supporta questo file

Il governatore del Friuli parla delle prossime elezioni del Capo di Stato:«Draghi al Colle? Le scelte le fa Salvini»

Il governatore del Friuli, Massimiliano Fedriga, in un colloquio con Repubblica dice la sua sulle prossime elezioni del Capo di Stato. «Al di là della pandemia, mi auguro un’elezione del Presidente della Repubblica già alla prima votazione. Sarebbe un bel messaggio per il Paese. Oggi abbiamo strumenti adatti a tenere in sicurezza luoghi a rischio come gli ospedali. Ci sarebbe anche il voto a distanza, seppure su questa modalità il dibattito in Italia non si sia mai concretizzato», auspica Fedriga.

Per quanto concerne Draghi al Colle oppure ancora alla presidenza del Consiglio, Fedriga precisa: «Non siamo una forza anarchica, deciderà il segretario. Io dico solo che Draghi è una personalità che non può essere dispersa. L’autorevolezza che dà al Paese è una questione di interesse nazionale».

La Lega ha fatto notare situazioni di instabilità che potrebbero provenire dall’ascesa di Draghi al Colle, ma Fedriga incalza:«Le scelte le fa Salvini. Io non posso che affermare l’ottimo rapporto che il presidente del Consiglio ha con le Regioni e sposare la necessità del centrodestra di ampliare il più possibile il consenso su un candidato. Non trasformiamo un momento importante per il Paese in un danno, determinando instabilità e guerriglia fra i partiti».

Per quanto concerne il discorso Silvio Berlusconi eventuale candidato al Quirinale, Fedriga afferma:«Candidato al Colle non è uno sfregio alla democrazia. È un candidato longevo, che ha avuto una robusta esperienza di governo. E mi permetto di rammentare che per tre volte è stato votato per rappresentare la maggioranza di questo Paese. Sbagliato fare esclusioni a priori», chiosa.