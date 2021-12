Bollettino coronavirus 30 dicembre: 116.888 casi, 156 decessi

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 30 dicembre, con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 30 dicembre, dichiara 116.888 nuovi contagi e 156 decessi.

Le Regioni

In Lombardia 39.152 casi, nuovo record

Con 229.059 tamponi eseguiti è di 39.152 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività in salita al 17% (ieri 15,5%). E’ il nuovo record da inizio pandemia. In aumento i ricoveri in terapia intensiva (+13, 204) e nei reparti (+38, 1.869). Sono 36 i decessi, che portano il totale a 35.044 da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono 15.287 i positivi segnalati a Milano (di cui 5.862 a Milano città), 3.116 a Bergamo, 3.663 a Brescia, 2.034 a Como, 1.085 a Cremona, 1.012 a Lecco, 1.262 a Lodi, 822 a Mantova, 4.112 a Monza e Brianza, 2.107 a Pavia, 438 a Sondrio e 2.930 a Varese.

In Toscana altri 9 decessi e 49 ricoveri in più

In Toscana sono 364.713 i casi di positività al coronavirus, 15.830 in più rispetto a ieri, 8.128 confermati con tampone molecolare e 7.702 da test rapido antigenico. I nuovi casi hanno un’età media di 38 anni circa: 19% ha meno di 20 anni, 34% tra 20 e 39 anni, 33% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 9 decessi – 6 uomini e 3 donne con un’età media di 73,9 anni, residenti nelle province di Firenze (3), Prato (1), Pistoia (1), Massa Carrara (1), Pisa (1), Livorno (2) – che portano il totale a 7.549 morti. Sempre in crescita i ricoveri: sono 676, 49 in più rispetto a ieri, di cui 76 in terapia intensiva, 2 in meno. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 299.125 (82% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 58.039, +36,1% rispetto a ieri. Complessivamente 57.363 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (15.354 in più rispetto a ieri, più 36,5%). Sono 52.272 (639 in più rispetto a ieri, più 1,2%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Riguardo le singole province quella di Firenze registra 5.163 casi in più rispetto a ieri e supera i 100.000 contagi da inizio pandemia: sono in tutto 102.637. La provincia di Prato registra 1.268 i casi in più, Pistoia 1.185, Massa Carrara 553, Lucca 1.616, Pisa 1.852, Livorno 923, Arezzo 1.490, Siena 1.368, Grosseto 412.

Oltre 11.500 contagi in Piemonte, è nuovo record

Nuovo record di contagi, per il terzo giorno consecutivo, in Piemonte. Sono 11.515 i nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, il 12,7% di 90.662 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 7.950 (69,0%). Otto i decessi, nessuno di oggi, superano quota cento i ricoveri in terapia intensiva, dove sono 102 (+3), mentre nei reparti ordinari i pazienti sono 1.176 (+29). Le persone in isolamento domiciliare sono 62.608, gli attualmente positivi 63.886, i nuovi guariti 2.574. Dall’inizio della pandemia, dunque, il Piemonte registra 487.296, 12.037 decessi e 411.373 guariti.

Ancora record contagi in Campania, 11.492 nuovi positivi

Per il terzo giorno consecutivo la Campania registra il record di nuovi casi di Covid-19. Sono 11.492 i test risultati positivi su un totale di 115.863 tamponi analizzati nella giornata di ieri. Nel bollettino odierno diffuso dall’unità di crisi regionale sono inseriti 10 nuovi decessi, 8 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 2 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. In aumento i ricoveri: sono 41 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (4 in più rispetto a ieri) e 651 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 64 in più rispetto al dato diffuso ieri.

In Veneto 10.376 in sole 24 ore

Nuovo record di contagi in Veneto, in sole 24 ore si sono registrati 10.376 contagi. Il totale da inizio pandemia si attesta a 636.695. Sono 7 i decessi, che portano il dato complessivo delle vittime a 12.365. Padova e Verona sono sopra i duemila contagi in un giorno, a Vicenza si sono registrati 1.850 positivi, a Treviso invece ci sono stati 949 nuovi casi, infine a Venezia 1.910. Salgono, anche se lentamente, i contagi anche a Rovigo,con 422 positivi, e Belluno, con 440. Meno preoccupanti i dati sul fronte ospedaliero: sono 1.266 i ricoverati in area medica (-24), e 193 quelli in terapia intensiva (+3). Ieri erano stati 8.666 i nuovi positivi e molte di più, 23, le vittime.

In Emilia-Romagna 7.088 nuovi positivi e 20 decessi

Sono 121 i pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna (+8 rispetto a ieri); l’età media è di 62,2 anni. Sul totale, 88 (quindi il 73%) non sono vaccinati (età media 60,6 anni), mentre 33 sono vaccinati con ciclo completo (età media 66,4 anni). Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.334 (+29 rispetto a ieri), età media 69,1 anni. Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 526.757 casi di positività, 7.088 in più rispetto a ieri, su un totale di 57.953 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 33.063 tamponi molecolari, per un totale di 7.259.911. A questi si aggiungono anche 24.890 test antigenici rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.244 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 444.226. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 68.324 (+5.824). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 66.869 (+5.787), il 97,9% del totale dei casi attivi. Venti i decessi, 14.207 in totale in regione dall’inizio dell’epidemia: cinque in provincia di Parma (2 donne, di 68 e 83 anni, e 3 uomini, di 74, 81 e 95 anni); cinque in provincia di Bologna (2 donne, di 76 e 88 anni, e 3 uomini, rispettivamente di 57, 88 anni – quest’ultimo deceduto a Imola – e 89 anni); quattro nel ferrarese (una donna di 72 anni e 3 uomini, rispettivamente di 65, 79 e 80 anni); uno a Ravenna (una donna di 87 anni); uno in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 89 anni); tre in provincia di Rimini (una donna di 86 anni e 2 uomini, di 56 e 80 anni). Si è registrato, inoltre, il decesso di una donna di 75 anni residente fuori regione ma ricoverata a Rimini. Nessun decesso nelle province di Piacenza, Reggio Emilia e Modena.

Nel Lazio, 5.843 casi, “oggi nuovo record”

“Oggi nel Lazio su 25.240 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi positivi (+595), sono 6 i decessi (-4), 1.127 i ricoverati (+57), 150 le terapie intensive (+3) e +1.219 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,8% – aggiunge – I casi a Roma città sono a quota 2.872. Oggi nuovo record di casi positivi e su sei decessi cinque non erano vaccinati”.

Oggi in Abruzzo 3.167 nuovi positivi e 4 decessi

Sono 3.167 (di età compresa tra 1 e 100 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 101.800. Dei positivi odierni, 1.781 sono stati identificati esclusivamente con test antigenico rapido e comprende anche i positivi accertati attraverso test antigenico, come disposto dalla circolare del Dipartimento regionale Sanità del 29 dicembre. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 4 nuovi casi (di età compresa tra 59 e 91 anni, uno in provincia di Chieti, due in provincia di Pescara e uno in provincia di Teramo) e sale a 2.638. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 86448 dimessi/guariti (+862 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12714 (+2301 rispetto a ieri), nel totale sono ricompresi anche 3548 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche. Sono 168 i pazienti (-4 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 21 (-3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12525 (+2308 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 6.966 tamponi molecolari (1.720.365 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 29600 test antigenici (1.751.382). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 8.66 per cento. Del totale dei casi positivi, 24994 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+597 rispetto a ieri), 25846 in provincia di Chieti (+859), 24267 in provincia di Pescara (+730), 25480 in provincia di Teramo (+792), 915 fuori regione (+88) e 298 (+101) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

In Friuli Venezia Giulia 2.110 nuovi casi e 6 morti

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 9.756 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.705 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 17,48%. Sono inoltre 16.322 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 405 casi (2,48%). Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Sei i decessi mentre scendono a 26 le persone ricoverate in terapia intensiva, 282 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 153.733 persone con la seguente suddivisione territoriale: 37.230 a Trieste, 64.279 a Udine, 31.415 a Pordenone, 18.618 a Gorizia e 2.191 da fuori regione. Il totale dei positivi è stato ridotto di tre unità a seguito di altrettanti test rapidi non confermati all’esame molecolare. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale, nell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina sono risultati positivi un amministrativo, 2 addetti all’assistenza, 9 infermieri, 2 medici, 4 operatori socio sanitari e un tecnico; nell’Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale un amministrativo, un assistente sociale, un operatore socio sanitario, 2 terapisti, 2 tecnici, 11 infermieri e 2 medici; nell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale un assistente sociale, 4 infermieri, un medico, un tecnico, 3 operatori socio sanitari e un’ostetrica; nell’Azienda regionale di coordinamento per la Salute un infermiere; nell’Irccs Cro di Aviano un infermiere. Relativamente alle residenze per anziani del Friuli Venezia Giulia si registra il contagio di 4 ospiti (Trieste e San Dorligo della Valle) e di 12 operatori (Trieste, Gorizia, Tarcento, Monfalcone, Moggio Udinese e San Daniele del Friuli).

In Sardegna, 735 nuovi casi e 3 morti

”In Sardegna si registrano oggi 735 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 5058 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 18702 tamponi”. Lo comunica la Regione Sardegna. ”I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 15 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 144 (2 in più di ieri). 6826 sono i casi di isolamento domiciliare (520 in più di ieri)”.”Si registrano i decessi di 3 pazienti: un uomo di 60 anni residente nella provinciale del Sud Sardegna; un uomo di 87 anni residente nella provincia del Sud Sardegna e 1 donna di 91 anni residente nella Città Metropolitana di Cagliari”.

