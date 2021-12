Le case rifugio ed il “circuito della violenza” [VIDEO]

Quinto capitolo del reportage di Meteoweek sulla violenza di genere: le case rifugio ed il “circuito della violenza”.

Le case rifugio rappresentano, in alcuni casi, la salvezza – letteralmente – per le donne che subiscono violenza e maltrattamenti. Storie di abusi ed umiliazioni che rischiano di finire nel peggiore dei modi: se non fosse per il lavoro dei centri anti violenza e, appunto, delle case rifugio le cronache probabilmente riporterebbero molte più notizie di femminicidi e di violenza delle tante, troppe di cui veniamo a conoscenza.

Sempre insieme alle operatrici dell’Area Donne del Ceas – Centro Ambrosiano di Solidarietà di Milano, siamo andati ad approfondire il lavoro e la funzione delle case rifugio, tornando a soffermarci sui segnali di inizio del “circuito della violenza”. L’intervista è a cura di Agnese Peccianti.